Flo desvela en 'El Hormiguero' por qué rechazó la mareante oferta que le hizo un directivo de Telecinco: "Fue un gran consejo"

'El Hormiguero' recibió anoche al humorista y actor Florentino Fernández, que vuelve a prestar su voz al oso panda Po, protagonista de la película 'Kung Fu Panda 4'. En el largometraje, Po se va a convertir en el Maestro Espiritual del Valle de la Paz y debe buscar a un sucesor, al tiempo que lucha contra una nueva enemiga llamada la Camaleona.

Ya en el cine, de los 900.00 espectadores que han ido esta semana al cine, 450.000 han ido a ver la cuarta entrega de 'Kung Fu Panda': "Es una película que es un plan familiar estupendo. 'Kung Fu Panda 4' tiene valores que molan mucho como el hecho de las segundas oportunidades, la superación de uno mismo", argumentó Flo en favor del largometraje.

"El trabajo de doblaje de animación no es tanto hacerlo bien, sino que te das cuenta de que lo has hecho bien porque no se nota: tu vez al Panda y no se nota que soy yo", explicó el humorista madrileño.

Jack Black es quien hace la voz en inglés del panda, Florentino conoce a Black y a Dustin Hoffman: "En la comida que tuvimos le dije a Dustin 'encantado de conocerte' y a Jack que era un honor, todo en inglés, y me respondió que no pasaba nada, que hablaba latino, 'cabrón' (con acento mexicano)".

También quiso Flo dar las gracias a las 200.000 personas que han ido a verle a él, a José Mota y a Santiago Segura al teatro durante 6 años con la obra 'Dos tontos y yo': "Queremos llegar al millón.Pensábamos acabar en febrero, pero la gente sigue comprando tiquets, sigue yendo a vernos..., hay muy buen rollo, hablamos de lo bonito que es reírse, que es un privilegio, lo pasamos genial, y encima nos pagan".

¿Para Fernández, por otro lado, cuál es el mejor bocadillo del mundo? "Tengo mínimo cinco: desde un bocadillo de tortilla de patatas con pimiento y mayonesa, un bocata de calamares con pan guarro, un bocata de foie gras con mermelada de arándanos..., pero si tuviera que quedarme con uno: un brioche de calamarcitos pequeños, de potera, con una salsa picante..."

¿Qué le dijo la madre de Flo al artista cuando estaba trabajando con Pepe Navarro? "Antes era vigilante jurado, me cogieron en Telecinco y me preguntaron que cuánto estaba ganando (360.000 al mes), y cuando se fue Navarro de Telecinco un directivo me ofreció hasta 9 millones de pesetas al mes para que me quedara: con esa cifra volví a casa; mi padre me preguntó qué tenía que hacer, y mi madre me dijo que eso es mucho dinero, que el dinero estaba bien en la cantidad necesaria, pero que en más cantidad era cáncer. Entonces le dije que no a ese directivo. Fue un gran consejo", relató el cómico.