Un tertuliano de 'El Chiringuinto' estalla en redes tras la emisión de 'Barbie' en RTVE: "Esperpento y bazofia"

Greta Gerwingse ha ganado su espacio dentro de la industria del séptimo arte gracias a su estilo personal, influenciado por grandes realizadores como Woody Allen, Howard Hawks o Agnès Varda. El éxito millonario que supuso en el verano de 2023 el estreno de "Barbie", la película basada en la muñeca más famosa de Mattel, protagonizada por Margot Robbie y retroalimentada por la última producción de Christopher Nolan (el conocido fenómeno "Barbenheimer") alcanzó los 1.446.938.421 de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año y de la historia dirigida por una mujer. Por méritos propios, Gerwing ha conseguido su estatus de estrella dentro de las productoras y RTVE decidió apostar por 'Barbie' para la franja del prime time en la noche del domingo. La cinta consiguió 1.220.000 espectadores de media, lo que supuso un 11% de share. En en ese millón de personas que disfrutaron de la película, no estaba con total seguridad Alfredo Duro, contertulio de 'El Chiringuito de Jugones', que arremetió en su perfil personal de X (antiguo Twitter) contra el blockbuster de Greta Gerwing.

Despacho con gusto la película que emitió RTVE

El tertuliano del programa de actualidad deportiva que lidera Josep Pedrerol de domingo a jueves desde las 23:55 de la noche dejó claro que no era nada fan de 'Barbie', calificándola como una "despreciable bazofia cinematográfica", pidiendo incluso la dimisión del Director General del ente público, José Pablo López, que de momento no se ha pronunciado sobre este desgarrador mensaje de Alfredo Duro.

"Esta noche la televisión pública de mi país va a emitir un producto basura que algunos indocumentados se atreven a llamar cine. Se trata de un esperpento llamado BARBIE. Una despreciable bazofia cinematográfica que debería costarle la cabeza a su Director General. Vaya mierda!!!", así fue el mensaje completo del tertuliano, que no deja nunca a nadie irrelevante con sus pensamientos.

Muchos millones y premios en la buchaca

La película 'Barbie', dirigida por Greta Gerwig, se convirtió en un fenómeno global tanto en taquilla como en crítica. Con una recaudación que superó los 1.380 millones de dólares a nivel mundial, se posicionó como la película más taquillera dirigida por una mujer, marcando un hito en la industria cinematográfica. Además de su éxito comercial, recibió un importante reconocimiento en premios internacionales. En los Globos de Oro 2024, obtuvo el premio especial al Logro en Taquilla y fue galardonada por la Mejor Canción Original gracias a "What Was I Made For?" de Billie Eilish y Finneas. Aunque no logró llevarse ningún premio en los Premios Oscar, 'Barbie' acumuló ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Guion Adaptado. También fue premiada en los Critics Choice Awards por su reparto y banda sonora.