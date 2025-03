Alejandra Rubio se sincera sobre la participación de Terelu Campos en "Supervivientes": "Mi madre tiene muchas limitaciones por las últimas operaciones"

Terelu Campos está a punto de comenzar una de las aventuras más importantes de su vida. La hija de María Teresa Campos pone rumbo a Honduras y todas las miradas están puestas en la televisiva, que sigue los pasos de su hermana Carmen y se estrena como participante de la nueva edición de "Supervivientes".

Este fichaje está dando mucho de qué hablar y su paso por la isla promete ser uno de los más comentados del reeality de Telecinco. Hoy, Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" para hablar sobre el nuevo proyecto televisivo de su madre, dando su sincera opinión sobre el asunto.

"Lo sabía. No podía decirlo", ha comenzado diciendo la nieta de María Teresa Campos en el programa. La hija de Terelu apoya a su madre en esta decisión, aunque considera que es un proyecto muy arriesgado. "A mí me parece bien", explicaba Alejandra Rubio. "Es su vida. Yo no entro en si me hace gracia o no. A mí me lo dijo un día en casa", ha revelado la colaboradora, añadiendo que no le consulto nada antes de aceptar esta propuesta. "Yo creo que le dije que si estaba segura, me parecía muy arriesgado", ha desvelado la joven.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Además, Alejandra Rubio ha revelado nuevos detalles de la participación de su madre en "Supervivientes". "Va en las condiciones de todo el mundo. Ella va a pasar hambre como todos", ha explicado la televisiva. Sobre cuáles pueden ser sus puntos débiles, la nieta de María Teresa ha desvelado que "nadar" porque

"mi madre tiene ciertas limitaciones por la última operación que no puede hacer". Aún así, Alejandra cree que le va a ir bien en el concurso y está tranquila con su participación.

Según la colaboradora de "Vamos a ver", el hambre no va a ser su mayor problema en Honduras porque "mi madre no come mucho". "Yo creo que va a ser los bichos, dormir en el suelo, la convivencia...Es una buena oportunidad para dejar de fumar", ha desvelado la joven.

Alejandra Rubio está deseando ver a Terelu Campos en "Supervivientes" y le ha dado un valioso consejo antes de embarcarse en esta nueva aventura: "Le he dicho que sea ella, que saque su lado gracioso que no se queje todo el día. Mi madre en la intimidad es una tía muy divertida y muy guay. Pero ha entrado en un bucle de yo soy perfecta de cara a la gente, que me gustaría que fuera más ella y se deje conocer". Ahora, solo queda esperar al gran estreno de "Supervivientes" para ver a la periodista en Honduras. ¿Abandonará antes que su hermana, Carmen Borrego?