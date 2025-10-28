Martín Yañez, conocido como Tinho, se convirtió anoche en el nuevo concursante favorito de la audiencia en la Gala 6 de 'OT 2025'. El concursante gallego recibió un regalo de cumpleaños adelantando por parte de la audiencia (cumple hoy 22 años), siendo el sexto favorito en seis galas gracias al 26,6% de los votos. Además de cruzar la pasarela y librarse de la nominación, el gallego recibió como sus cinco compañeros anteriores, 3.000 € de cortesía por parte del banco ING para su futura carrera profesional más allá de 'OT 2025'.

Así es Tinho, el nuevo concursante favorito de la audiencia de 'OT 2025'

Tinho cumple hoy 22 años y lo celebra como el nuevo concursante favorito de 'OT 2025'. Detrás de este nombre artístico está Martín Yáñez, un joven coruñés con una sólida formación musical y una gran pasión por los escenarios. Graduado en canto lírico, fue admitido este verano en la especialidad de jazz del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, aunque su entrada en la Academia de 'Operación Triunfo' podría hacerle posponer esos estudios. Su trayectoria combina la técnica con la energía del directo: el año pasado cautivó al jurado de Factor 'X' como vocalista de Awy (Another Wasted Year), su banda de pop-punk y rock, conocida por temas propios y versiones potentes como su reinterpretación de Despechá de Rosalía.

Aunque reconoce que no seguía 'OT' hasta la edición de 2023, se animó a presentarse al ver las oportunidades que el formato ofrece. Orgulloso de sus raíces, no descarta cantar en gallego dentro del programa y asegura tener claro su objetivo: vivir de la música, aunque el camino sea largo. Con influencias como Teddy Swims o Ben Softon, Tinho representa una mezcla de talento académico, autenticidad y actitud que promete dar mucho que hablar en la nueva edición del talent show.