Leo Harlem habla en 'El Hormiguero' sobre su cameo en 'Torrente presidente': "Tiene pintaza"

Tras celebrar por todo lo alto el programa 3.000, 'El Hormiguero' ha recibido este martes con los brazos abiertos a Leo Harlem, que ha aprovechado para mostrar el último premio que ha recibido de la Diputación de Valladolid y ha conseguido repartir 6.000 euros a una espectadora de casa que ha respondido correctamente a la pregunta sobre la tarjeta de Openbank.

El cómico vallisoletano se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida en Madrid titulado 'Hasta luego, Leo', pero que no es un adiós definitivo. Así se lo ha explicado a Pablo Motos, desvelando que durante el próximo año se dedicará a un solo proyecto: "Me voy a tomar una temporada de mucha tranquilidad porque llevo unos años muy frenéticos, uno ya tiene una edad y el 1 de enero se marca un antes y un después".

El humorista ha afirmado que continuará haciendo "alguna cosa a nivel benéfico", pero que para él es necesario parar en este momento para descansar de "los aeropuertos, los trenes", que suponen "la parte más ingrata" de su trabajo. "Necesito parar un poquito, ponerme bien de salud y dedicarme a alguna otra actividad, lo mismo aprendo a tocar la guitarra eléctrica", ha proseguido, añadiendo que también le atraen las clases de dibujo, para después aceptar el desafío del presentador y realizar un retrato en directo.

Entre un monólogo y otro, el invitado de este martes también ha compartido algunas reflexiones personales, admitiendo que los mejores contactos que tiene los ha conocido trabajando en hostelería y que un año de camarero vale como cuatro de persona normal: "Cuando trabajas de cara al público, ves mucho la psicología de la gente, el que viene a comprar, el que va a dar problemas... En seguida lo notas por la forma de apoyarse o de sentarse".

Por otro lado, ha desvelado que cuando se enfada, hace reír inconscientemente a las personas que están a su alrededor. "Cuando me caliento, empiezo a despotricar y a soltar cosas muy graciosas porque lo engancho todo, la gente se ríe más y yo sigo ahí", ha contado.

Así como ha destacado que lo que le pone enfermo es "la mala educación", poniendo ejemplos de gente que "da voces, hace ruido a lo tonto" o "se cuela en el aeropuerto", comportamientos que le sacan de sus casillas y que lleva muy mal.

Leo Harlem también ha adelantado algunos proyectos en los que ha participado en los últimos meses y que aún no se han estrenado. Entre ellos, su cameo en la nueva película de 'Torrente' y de la que no ha podido revelar detalles, solo que "tiene pintaza" y que es uno de esos largometrajes que "va a ver todo el mundo, algunos por curiosidad, otros por fidelidad".

