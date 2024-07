Tony Spina abandona el plató de "Supervivientes" tras discutir con Kiko Jiménez en publicidad

El enfrentamiento entre Sofía Suescun y Marta Peñate, dos destacadas figuras del reality de Telecinco, ha trascendido fronteras y se ha intensificado no solo en Honduras, donde se desarrolla el programa, sino también en España. La reciente polémica involucra a sus parejas, Tony Spina y Kiko Jiménez, quienes han protagonizado un tenso intercambio durante la última emisión de "Supervivientes All Star".

Spina, decidido a abandonar

Todo comenzó cuando Tony Spina, pareja de Marta Peñate, se enfrentó a Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun y ex concursante de la edición 2024 del reality. La tensión escaló rápidamente, culminando con la decisión de Spina de abandonar el plató tras un acalorado intercambio de palabras a la vuelta de publicidad. "Con tu permiso y con el permiso de producción, que Kiko quiera vacilar o quiera atacar con temas que, lo han escuchado todos, son temas tan sensibles que con tu permiso y con el de producción yo quiero abandonar el plató. Para mí esto no es un juego," declaró Tony Spina, visiblemente molesto. Por su parte, Kiko Jiménez no se quedó atrás y respondió con contundencia, acusando a Spina de faltarle al respeto: "No voy a soportar más faltas de respeto. Me ha llamado amargado," afirmó Jiménez, quien además explicó el origen de su confrontación. "Cuando ha dicho lo de la barca, que he dicho ‘ojalá venga pronto Sofía’, él me ha dicho que ya mismo la tienes en casa porque se lo tiene muy creído que van a echar a Sofía," detalló Jiménez, refiriéndose a un comentario que había generado tensión entre ambos.

La situación se volvió tan tensa que Sandra Barneda, la presentadora del programa, se vio obligada a intervenir para calmar los ánimos. "Esto creo que se está yendo de madre entre vosotros. Creo que esto hay que recolocarlo. Es un programa de televisión, es un juego… Por favor vamos a no personalizar tanto Kiko como tú Tony, vamos a intentar mantener la calma," instó Barneda, intentando mediar entre las partes. A pesar del esfuerzo por mitigar la situación, Tony Spina mantuvo su postura y decidió abandonar el plató, argumentando que no se sentía cómodo con la dinámica del enfrentamiento. "Jamás me metería con un tema tan sensible. Para mí que me quiera vacilar… Yo vengo aquí a defender a mi novia y no a que se me vacile de este tema. Este es un área de entretenimiento y yo no me estoy entreteniendo," sostuvo Spina. "Por favor y lo siento, sé que Marta me va a entender cuando vuelva, pero yo no estoy a gusto así que muchas gracias y lo siento," agregó antes de abandonar el set, dejando a Marta Peñate sin su defensor en un momento crítico del reality.

Kiko se defendió tras la marcha de Spina

Kiko Jiménez, tras la partida de Spina, ofreció su versión de los hechos desde el plató, reafirmando su postura y criticando la actitud de su adversario. "Se cree que van a echar a Sofía y mira, ya está, si viene a casa pues yo le he dicho que feliz de que venga a casa. Me ha llamado amargado y yo le he dicho ‘yo amargado no estoy. Estoy pleno como mi novia, estoy pleno’," explicó Jiménez, defendiendo su conducta.

Este episodio tensa aún más la situación entre Suescun y Peñate, cuya rivalidad se ha visto amplificada por la intervención de sus parejas. Con ambas nominadas esta semana, el conflicto promete seguir acaparando la atención del público y generando controversias dentro y fuera del reality.