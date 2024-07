Marta Peñate confiesa en "Supervivientes All Stars" sus problemas para quedarse embarazada

Los "Supervivientes All Stars" llevan días complicados debido a las tormentas y a las inclemencias meteorológicas en los Cayos Cochinos. Una situación que afecta a su estado de ánimo. Marta Peñate ha sido una de las más afectadas y se ha venido abajo recordando la pesadilla que para ella está resultando quedarse embarazada.

Su sueño de ser madre con su pareja, Tony Spina, parece retrasarse más de lo deseado. La canaria se ha sincerado con Marta de Lola: "¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo vine aquí, por una cosa. Para olvidarme de algo, ¿sabes?", ha comenzado diciendo en referencia a su deseo de tener un hijo. Pero reconocía que "no me he olvidado. Supongo que cuando algo te atormenta y quieres algo en la vida no se te olvida". Lola, por su parte, la ha animado diciéndola que "lo conseguirás, estoy segura".

"Preferiría seguir en mi casa obsesionada", ha respondido ella, consciente de lo difícil que es la vida en la isla sin apenas comida y con un tiempo que no acompaña.

Tony Spina también ha escuchado las duras confesiones de Marta sobre sus problemas para quedarse embarazada y le ha contado a Jorge Javier en el plató que ambos lo están pasando muy mal porque el proceso está siendo muy largo y muy duro.