'Supervivientes All Stars' anuncia cambios en su proceso de expulsión

‘Supervivientes All Stars’ ha decidido adelantar el proceso de expulsión de esta semana, alterando el formato habitual del concurso. Este cambio afecta directamente a las nominadas Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía, cuya permanencia en el reality será decidida antes de lo previsto.

Jorge Javier Vázquezinsinuó la modificación durante la emisión de la última gala, señalando que los concursantes nominados enfrentarían una expulsión inminente. "Vamos a vivir las penúltimas nominaciones de la edición, y los concursantes que resulten nominados se enfrentarán a una expulsión que podría tener lugar antes de lo que esperan", comentó el presentador, preparando el terreno para el anuncio oficial que ha llegado más tarde. Según el comunicado de Mediaset, la expulsión entre Sofía, Marta y Lola se llevará a cabo durante la gala del lunes de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’, en lugar de la tradicional gala principal del jueves. Además, no habrá una ceremonia de salvación previa el domingo en ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ con Sandra Barneda.

Este cambio en el proceso de expulsión introduce una dinámica fresca y potencialmente desestabilizadora para los concursantes, que deberán adaptarse rápidamente a las nuevas reglas del juego. La anticipación de la eliminación añade presión adicional, ya que los nominados tendrán menos tiempo para influir en el público y asegurarse su permanencia.

Por otra parte, el último Oráculo de Poseidónse celebrará según lo planeado y su resultado podría ser crucial en la evolución de las votaciones, añadiendo un elemento estratégico adicional a la decisión de expulsión. Tras la expulsión del lunes, los supervivientes participarán en la última ronda de nominaciones, que podría revelar los nombres de los primeros finalistas de ‘Supervivientes All Stars’. Aunque la fecha oficial de la final aún no se ha confirmado, se especula que podría tener lugar en la semana del 29 de julio al 1 de agosto.