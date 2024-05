Torito habla sobre su salida de Telecinco: "Comenzaron a tratarme mal"

Quique Jiménez, conocido como 'Torito', ha conmemorado su primer aniversario como colaborador en 'Zapeando' con una revelación emocional sobre su partida de Telecinco en 2022. El carismático reportero compartió con los espectadores los motivos detrás de su abrupta salida del grupo de comunicación después de dos décadas de servicio.

En un momento cargado de emotividad en el programa de laSexta, Torito confesó que tomó la decisión de dejar Mediaset España debido a "un trato desfavorable por parte de la empresa". Explicó cómo llegó a 'Zapeando' "desmotivado y emocionalmente afectado" por su experiencia previa, pero que "el apoyo y el ambiente positivo del equipo le devolvieron la alegría y la motivación".

El colaborador expresó un mensaje de empoderamiento para aquellos que puedan estar experimentando situaciones similares en sus lugares de trabajo: "Con esto quiero decir que si estáis en un trabajo y no os respetan y no os sentís bien tratados, no tengáis miedo, aunque vayáis a un sitio, aunque no cobréis tanto como es mi caso… En serio, muchas gracias a todos los compañeros", afirmó. Su relato se vio acompañado de muestras de cariño por parte de sus compañeros en 'Zapeando', quienes lo recibieron con abrazos y palabras de apoyo.

Con humor, Torito compartió sus planes originales para celebrar su aniversario en el programa, al tiempo que expresó su gratitud hacia sus compañeros por el ambiente cálido y acogedor que encontró en 'Zapeando'. "Iba a traer rúcula, que sois muy de régimen, pero no me apetecía celebrarlo así. Este programa me ha dado mucha vida, venía de una situación complicada y me habéis dado muy buen rollo", declaró. Además, el reportero rememoró los momentos difíciles que atravesó antes de llegar al programa de laSexta y destacó el contraste positivo que ha experimentado desde entonces.

Este emotivo momento en 'Zapeando' arroja luz sobre la experiencia personal y profesional de Torito, proporcionando una visión más completa de los desafíos que enfrentan los profesionales en la industria del entretenimiento.