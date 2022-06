Quique Jiménez, ‘Torito’, tras su adiós a ‘Viva la vida’: “Me fui del programa por los desencuentros con su director”

Cundo hace dos años, Quique Jiménez, conocido popularmente como Torito, se quejaba del poco protagonismo que tenía en ‘Viva la vida’, ya se adivinaba que acabaría fuera del vespertino de fin de semana de Telecinco.

Porque el director del mismo, Raúl Prieto, según nos desvela una fuente de dentro del programa, “no veía con buenos ojos la sección de Torito, y la fue acortando hasta dejarla resumida a unos minutos. Quique lo ha pasado mal en los últimos meses, es un buen profesional y se sentía totalmente desaprovechado. Raúl no se ha portado bien con él. No extraña que decidiera irse… Bastante aguantó el pobre”.

Es el mismo protagonista de este triste desenlace quien nos confiesa que “básicamente, me fui por desencuentros con el director, quería reducirme aún más la sección, cuando ya duraba muy poco, y funcionaba en audiencia desde el 2017. Pero no podía obligarle a que le gustara lo que yo hacía allí…”.

Torito en 'Viva la Vida' FOTO: Telecinco

- Imagino lo mal que se siente. Llevaba veinte años en la cadena.

- Estoy desconectado del programa desde que decidí marcharme… por un lado me siento triste, pero por otro estoy encantado. Era lo mejor que podía hacer. El programa acabará definitivamente el 24 de julio, y yo me he ido un mes y pico antes. Es como si hubiera adelantado las vacaciones. Así disfruto más de mi hijo. Ahora mismo me pillas durmiéndole para la siesta.

- ¿Y que perspectivas de trabajo tiene por delante?

- Muchos bolos de empresa para este verano y una colaboración en una serie de HBO. Del tema televisión me olvido hasta septiembre, pero en agosto llamaré a las productoras a ver quien me da trabajo.