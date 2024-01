El vídeo de una presentadora de 29 años que se desploma en directo

El pasado 28 de diciembre de 2023, la televisión mexicana. La joven presentadora del telediario Pamela Villanueva, de 29 años, se desmayó mientras estaba en directo, algo que muchos atribuyeron a una broma del Día de los Inocentes.

El incidente tuvo lugar durante el programa en directo en el que la reportera presenta y conduce, Telediario Mediodía de Monterrey. De repente, la comunicadora sufrió una descompensación, y los espectadores pudieron ver cómo se balanceaba peligrosamente y caía inmediatamente al suelo desplomada. Más tarde se dio a conocer que Pamela recibió ayuda por parte de los paramédicos de las instalaciones de Multimedios Televisión que la atendieron en el acto.

Responsables del Telediario Mediodía informaron que Villanueva tuvo que retirarse del plató, ya que su salud se vio afectada, no obstante, destacaron que se encuentra estable. “Es importante mencionar antes de la pausa nuestra compañera se sintió un poco mal, pero afortunadamente se dio la intervención de los paramédicos de canal, se encuentra bien (...) Tuvimos una situación de emergencia, estamos completamente en vivo", dice la declaración. "Se encuentra bien, por recomendación médica regresará al aire el día de mañana, es deber de nosotros actualizar su estado de salud, pues todos nos asustamos cuando ocurrió”, dijo Erik Solheim, compañero de las noticias. En un video compartido por la producción a través de redes sociales, se puede ver claramente cómo la conductora lucha por coordinar sus palabras y, justo cuando la cámara enfoca al resto de los conductores, se desploma al suelo.

Horas después, Pamela Villanueva salió en directo en el Telediario y actualizó su estado de salud. La comunicadora adelantó que regresara al trabajo en Año Nuevo, además de que agradeció por recibir la ayuda adecuada y expresar que se hará estudios de sangre para descartar o prevenir enfermedades. “No fue una broma, me desvanecí, por fortuna no pasó a mayores, no hubo un desmayo como tal, me brindaron de inmediato la atención el doctor y paramédicos de Multimedios. Me haré unos análisis, estoy bien de salud, gracias por los que se preocuparon, mañana nos reincorporamos a trabajar, fue una descompensación”, añadió.

@multimediostv Afortunadamemte Pamela Villanueva ya se encuentra mejor 🙏🏾 no se trató de una broma.. ♬ sonido original - multimediostv

Pamela expresó que no desayunó correctamente en la mañana, cosa que habría provocado su desmayo. Además, Villanueva agradeció al camarógrafo Juan Diego por dejar sus aparatos a un lado y cacharla, pues evitó que el golpe fuera mucho mayor: "Gracias al staff por su reacción, Juan Dios evitó que no me fuera a golpear la cabeza, no pasó a mayores y estoy bien".