'De Viernes' logra la respuesta más buscada del mundo de la televisión

La actualidad del mundo del corazón sigue su curso con otro programa más de 'De Viernes', el magacín del prime time de Mediaset dedicado a la crónica social y prensa rosa con Santi Acosta de maestro de ceremonias junto a Beatriz Archidona. Con Melody en el tintero, el programa de mañana contará con la presencia de Yulen Pereira, que contestara a Jeimy Báez en directo desde el plató de Telecinco.

La otra cara de la moneda

El pasado fin de semana, el programa 'Fiesta' sorprendía a todos con una noticia inesperada: Jeimy Báez, conocida por su paso por 'GH DÚO' y su relación pasada con Carlo Costanzia, está embarazada. La joven catalana lo anunció a través de sus redes sociales, mostrando imágenes de una fiesta de revelación de sexo en la que lucía una barriga de varios meses. La revelación generó gran revuelo, ya que no se le conocía pareja desde su participación en el reality. Pronto comenzaron las especulaciones sobre la identidad del padre, sonando nombres como Manuel Cortés y, con más fuerza, Yulen Pereira. En su aparición en el programa 'De viernes', Jeimy confesó que descubrió su embarazo dentro de la casa de 'GH DÚO' y, entre lágrimas, terminó confirmando que el padre de su hijo es Yulen Pereira, ex de Anabel Pantoja. Aunque asegura que nunca fueron pareja y que no planeaban un futuro juntos, ha decidido seguir adelante sola con la maternidad: “Voy a ser madre soltera”. Actualmente, Jeimy y Yulen no tienen contacto, y ella asume la crianza del bebé en solitario. Yulen estará presente en el magacín nocturno de Mediaset, contestando las acusaciones de Jeimy y revelará si el padre o no del hijo que espera la ex pareja de Carlo Costanzia.

El programa contará también con la presencia de nuevo de Alba Muñoz, ex de Antonio Tejado, esta vez desde plató y revelará las tensiones familiares que ha sufrido, incrementadas tras su turbulento proceso judicial por el robo en casa de su tía Maria del Monte.