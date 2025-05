Jeimy Báez, en el hospital tras la polémica con Yulen Pereira sobre su embarazo y la paternidad de su hijo: "Pido disculpas por perder los nervios"

Jeimy Báez anunció la semana pasada que estaba embarazada en Instagram. Nada más conocer la noticia, todas las miradas se posaron en la ex de Carlo Costanzia y la identidad del padre del bebé. El viernes, la joven se sentó en "¡De Viernes!" y concedió su entrevista más esperada. Aunque en un principio se mantuvo firme y no quiso desvelar quién era el padre, finalmente confirmó que es Yulen Pereira.

"No va a salir de mi boca quién es el padre de mi hijo. Lo siento. No lo voy a confirmar y tampoco lo voy a desmentir. Es un tema delicado. Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Decisiones que tienen que ver con el bebé, con la pareja", explicó Jeimy. "Yo sola no estoy. Se ha visto mis amigas, mi madre, mi familia. Sola no se puede decir que estoy. De momento yo no sé qué papel va a tener más adelante. De momento, yo soy la que se está encargando de todo y así está siendo, pero que no es un drama ni soy víctima de nadie. Esta es mi decisión, yo soy feliz con esta decisión, estoy conforme con la decisión que ha tomado todo el mundo, que era la decisión que se quería tomar. Lo único que puedo hacer es respetarlo", añadió. Al final de su entrevista, acabó soltando la bomba.

Yulen Pereira reacciona

"Me entero como todos vosotros. Estoy a la espera, estoy a ver qué pasa, a ver qué piensa. Estoy tranquilo y esperando a ver cómo avanza de esto", declaró el esgrimista ante la Prensa. "Ahora mismo no tenemos contacto. Absolutamente cero. Todo el mundo me llama estos días y me da la noticia. Estoy tranquilo y expectante", señaló sobre el asunto. Sobre si se haría una prueba de paternidad, Yulen Pereira fue muy claro: "A ver cómo avanzan las cosas. Estoy esperando como todos a ver qué va pasar". "Entiendo que sí, si va hacia delante es que es una mujer capacitada para tenerlo. Le deseo lo mejor y que sea muy feliz", concluyó el ex de Anabel Pantoja.

Ayer, Amor Romeira conectó con el programa "Fiesta" y reveló que Jeimy Báez habría "engañado a Yulen con el tema del embarazo". Según la colaboradora, cuando Jeimy y Yulen hablaron del tema del embarazo acordaron que "no se seguiría adelante con el embarazo" y que la ex de Carlo Costanzia cambió finalmente de opinión. "Yulen estaba convencido de que no existía tal embarazo y se siente fatal, está destrozado porque se siente completamente engañado por Jeimy. Yulen se ha enterado por televisión de que ella ha seguido adelante y tanto él como su familia están destrozados", declaró Romeira, explicando que la familia del esgrimista está muy afectada. Según la televisiva, el entorno de Yulen "habría preferido que Yulen tuviera un hijo con Anabel Pantoja".

Jeimy Báez acaba en el hospital

Tras las palabras de Amor Romeira, Jeimy Báez explotó en Instagram y compartió un pantallazo del mensaje que envió a Yulen Peirera después de la intervención de la colaboradora en "Fiesta". En el whatsapp que ya no está disponible, la joven desvelaba que "sabías perfectamente que lo iba a tener y rechazaste firmar la renuncia de tu paternidad".

Finalmente, Jeimy Báez ha acabado ingresada en el hospital. La ex de Carlo Costanzia ha compartido una fotografía a través de un story de Instagram en el que aparece en una camilla. "Estamos bien. Pido disculpas por perder los nervios, a veces es demasiado...Esto es lo único importante, gracias a todos", ha escrito la joven en la imagen, tranquilizando a todos sus seguidores.