Vuelve la esencia del espectáculo

Pocos programas de televisión en la actualidad están en capacidad de entretener al público durante más de dos horas en el horario de mayor audiencia y dejarle siempre con ganas de más. “La Voz” lleva haciéndolo durante muchos años y la edición de 2023 no es la excepción, pues hasta ahora ha liderado las noches de los viernes con 1,5 millones de espectadores y un 17,2% de share, superando a la competencia en 9 puntos y siendo el formato con más espectadores únicos de la noche. Casi nada.

Y, a partir de este este viernes a las 22h00 en Antena 3, la apuesta se dobla, porque llegan los Directos, un formato que no sólo es una prueba de fuego para los participantes, sino también para el canal, pues sostener una emisión en riguroso directo durante tanto tiempo, con el despliegue de producción que supone preparar los casi veinte espectáculos musicales diferentes, no es nada fácil. Eva González, presentadora del programa, lo sabe. “A pesar de que llevamos haciéndolo durante tanto tiempo, los directos siempre imponen muchísimo. Todos nos ponemos nerviosos. Si los coaches, que son estrellas que se enfrentan a públicos masivos tantas veces al año, se ponen nerviosos, imagínate lo que podemos pasar nosotros y, sobre todo, los talents, que algunos de ellos se subieron por primera vez a un escenario aquí, en esta edición de ‘La Voz’, es un reto complicado. En mi caso, ahora tengo que tener un mayor control del programa y no es fácil cuando los coaches te montan un circo en cualquier momento, o cuando surge uno de esos momentos especiales en los que se ponen a cantar espontáneamente y ¿cómo los detienes? Sin embargo, ellos saben perfectamente que los tiempos los tengo que controlar yo y se dejan guiar bastante por mí. Además, siempre me le dicen ‘la que manda eres tú’, son muy profesionales y, como nos tenemos tanta confianza, basta con una señal y todo vuelve a estar en orden”, confesó a LA RAZÓN.

En esta primera noche de Directos, los coaches Luis Fonsi, Antonio Orozco, Malú y Pablo López unirán sus voces para cantar una conocida canción de Fonsi. Una actuación que servirá de prólogo para las 16 interpretaciones de los talents, pero solo 8 avanzarán a la Semifinal. “Es aquí donde toda la presión del directo tiene sentido”, cuenta Eva, que añade, “cuando tienes contacto directo con el público, cuando puedes recibir su cariño y ellos, a través de sus votos, se convierten en parte vital del programa, te das cuenta de que todo el esfuerzo de la producción vale la pena. Creo que la etapa de los directos es, realmente, la esencia de este espectáculo que es ‘La Voz’”.

Malú llega a los Directos con un equipo exclusivamente femenino, destacando talentos como Dária Shevchenko, ganadora del pase directo; Bárbara Calipso, robada a Antonio Orozco; Larisa Rodríguez, favorita del público; y Luna Orleans, última elección de la coach. Por su parte, Antonio Orozco, avanza con un equipo diverso, incluyendo a Nereida Sanchón, pase directo; Miguel Carrasco, robo a Pablo López; Noemí Fernández, elección del público; y Alejandro Pastelero. Pablo López llega a la fase de Directos con cuatro prometedores talents: Lucas Feliz con pase directo; María del Mar Santoyo, robo a Luis Fonsi; Pablo Verdeguer, elección del público; y Julieta Carrasco, última elección Pablo López; y Luis Fonsi asegura su paso a los Directos con un equipo compuesto por Elsa Tortonda, ganadora del pase directo; Lucía Campa, robo a Pablo López; Phindile Felicia, favorita del público; y La Llave, grupo elegido por Fonsi en la última fase del programa.

En esta etapa, cada coach podrá salvar a un concursante de su equipo, mientras que el segundo se decidirá por la audiencia a través de sus votos desde casa. “Es aquí donde agradezco no ser yo la que tiene que tomar una decisión y no sé lo que puede pasar por la cabeza de los Malú, Pablo, Fonsi y Orozco,a la hora de decidir a quién salvan, porque la calidad de los concursantes de este año es realmente impresionante. También el púbico lo tendrá muy difícil. Creo que yo sufriría mucho a la hora de decidir algo así, no ya por el talento musical que todos tienen, sino por ellos, por las personas tan maravillosas que hemos conocido y sus historias. Por eso no me cabe duda de que, quién resulte ganador, será un pedazo de artista del que estaremos muy orgullosos”, concluyó la presentadora.

Hoy descubriremos quién ganará “El Regreso”

Miriam Rodríguez, la quinta coach en esta edición de “La Voz”, ha llevado las riendas de “El Regreso”, una fase clave transmitida en atresplayer con el respaldo del Banco Santander. Esta etapa crucial se diseñó para brindar una segunda oportunidad a concursantes previamente eliminados por los coaches durante diversas fases del programa. A lo largo de toda la semana, la audiencia ha tenido la oportunidad de votar en la página web del programa y esta noche se desvelará quién se convierte en el ganador del concurso, asegurando su participación en los Directos de “La Voz”. Los finalistas, María y One Five.