¿Puede España llevar "Zorra" de Nebulossa a Eurovisión 2024? Esto es lo que sabemos

Parece fácil componer una letra pegadiza, reivindicativa, social o metafórica que llevar a un certamen como el Festival de la Canción de Eurovisión. Si bien es cierto que la victoria de "Zorra" de Nebulossa en el Benidorm Fest demuestra que el público ha entendido el mensaje que intentan lanzar el dúo formado por María Bas (nacido en 1967) y Mark Dasousa (nacida en 1975). Ahora hay que valorar si fuera de nuestras fronteras, la letra de "Zorra" pasa la criba de la UER para poder participar directamente en la final de mayo en Malmö.

La Unión Europea de Radiodifusión tiene una serie de normas que deben cumplir todos los países que quieran participar en Eurovisión. Aunque algunas se han ido modificando con el tiempo, como la duración de las canciones enviadas y el número de ellas, hay algunas inalterables relacionadas con el lenguaje utilizado en las composiciones presentadas. "La presentación y/o las letras de una canción no deben de ir en contra de la reputación del festival, ni pueden contener consignas políticas ni menciones publicitarias", rezan las normas, al igual que "no se permitirán mensajes que promuevan ninguna organización, institución, causa política u otra empresa, marca, producto o servicio en los espectáculos ni dentro de ninguna de las instalaciones y/o eventos oficiales".

Pero específicamente habría que ver si "Zorra" incumple esta otra norma del festival: "No se permitirán malas palabras ni ningún otro lenguaje inaceptable en las letras o en la interpretación de las canciones. Un incumplimiento de esta regla puede resultar en la aplicación de las medidas enumeradas en la Sección 2.6 de la Parte 2 a continuación (incluida la descalificación). Ahí es donde podría entrar en acción algún tipo de penalización o cambio de la letra como ya sucedió en otras ocasiones, pero que dada la profusión de la palabra "zorra" lo haría imposible para Nebulossa (o que directamente se nieguen). Otros casos famosos fueron los de el sueco Robin Bengtssonm que en 2017 tuvo que cambiar en su letra "I can't go on when you look this fucking beautiful" por "I can't go on when you look this freaking beautiful", en su canción "I can't go on". Otro tanto con Maneskin, que variaron "vi conviene toccarvi i coglioni" por "vi conviene non fare più errori".

Preguntados al respecto, Nebulossa se expresó sobre el tema la propia Maria Bas en la comparecencia ante la prensa: "Yo no tenía nada claro que se pudiera llevar esta canción por el significado de la palabra, si lo iban a entender o no". El primer corte, el del Benidorm Fest ya ha sido sobrepasado, esperemos que eso sea signo de que tienen alguna estrategia para justificar "Zorra" ante la UER y que pueda seguir su camino sin cambios sustanciales. También hay que apuntar a que dado el sentido de la letra y la canción, Europa entienda la reivindicación de Nebulossa y se acojan a la norma del festival que se sustenta en los valores de universalidad, igualdad, inclusión y tradición para celebrar la diversidad a través de la música.

Según la etimología de la palabra, zorra tiene varios significados entre los que se incluyen la hembra del zorro, también como "borrachera", por el proceso llamado zorrera de ahumar para ahuyentar a estos animales. Em su acepción secundaria de prostituta o ramera, la palabra proviene del árabe "soryya", que significa "concubina". Recordemos que Nebulossa ya ha explicado en otras ocasiones el sentido de la letra y la canción. «Brindemos y bailemos por todas las ZORRAS del mundo. Una canción para todas las que alguna vez nos hemos sentido impotentes, por las oprimidas, por las imparables. Por vosotras. También es como me he sentido a veces, porque es también como me he sentido muchas veces por mi situación personal, porque soy una persona también de una edad, y esa situación personal me ha llevado muchas veces a sentirme rechazada, discriminada y humillada. El hecho de que por haberte casado tres veces o haber vivido lo que has vivido en esta vida sientas que no entras en el molde. ¿Y qué pasa? Si no estás ahí ya eres zorra o bruja».

La cantante lo considera, "un homenaje a todas esas mujeres que nada ni nadie les hizo callar. Por las valientes y las sublevadas, por las que rompían copas en riguroso directo televisado tras lanzar un mensaje poderoso cuando todavía poca gente se atrevía. Esto va por todas las Manuelas Trasobares". Habrá que esperar a la resolución de la UER en los próximos días.