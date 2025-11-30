La puja por Warner Bros. Discovery entra en fase crítica: mañana vence la segunda ronda de ofertas

La segunda ronda de ofertas para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) entra en un momento decisivo. La compañía ha solicitado a los potenciales compradores que presenten propuestas mejoradas antes del viernes 1 de diciembre, una fecha límite que podría definir el futuro de uno de los conglomerados más importantes de la industria del entretenimiento. Entre los interesados en adquirir total o parcialmente sus activos se encuentran Netflix, Comcast y Paramount Skydance, que ya entregaron sus primeras ofertas el pasado 20 de noviembre.

La noticia del plazo final fue adelantada por Bloomberg, que también informó que, una vez recibidas las nuevas propuestas, WBD podría iniciar un periodo de negociaciones exclusivas con uno de los postores, dependiendo de la solidez y el atractivo financiero de las ofertas.

El interés de compra llega después de que, el mes pasado, Warner Bros. Discovery confirmara haber recibido "múltiples acercamientos" de potenciales compradores, lo que llevó a activar un proceso formal de revisión. La compañía está abierta a recibir ofertas tanto por el negocio de Warner Bros. —que incluye HBO Max, las operaciones de cine y televisión y los estudios— como por la compra total del grupo, aunque este último escenario es el más complejo.

Mientras Netflix y Comcast buscan adquirir únicamente la división de streaming y estudios, Paramount Skydance pretende comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery, una estrategia que ya había intentado previamente. De acuerdo con reportes del Wall Street Journal, su oferta inicial rondaría el valor de propuestas anteriores, en torno a los 23,50 dólares por acción, respaldada financieramente por la familia Ellison y por RedBird Capital Partners.

En el caso de Netflix, ejecutivos de la empresa han asegurado a WBD que respetarían los acuerdos de distribución teatral existentes para mantener los estrenos de Warner Bros. en cines, una condición clave para preservar el valor de la marca.

A pesar de las expectativas, el final del proceso aún es incierto. El directorio de Warner Bros. Discovery podría optar por avanzar con alguna de las ofertas… o, por el contrario, descartar todas y continuar con su plan actual de dividirse en dos compañías antes de abril de 2026: por un lado 'Warner Bros.', liderada por David Zaslav, y por otro 'Discovery Global', bajo la dirección del CFO Gunnar Wiedenfels.

Con la fecha límite a pocas horas, la industria observa expectante. La decisión de WBD podría desencadenar una de las operaciones corporativas más importantes de los últimos años en Hollywood.