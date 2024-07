¿Qué llevó a Kiko Jiménez a volver a "Supervivientes All Star" tras haberse retirado?

El pasado jueves, Kiko Jiménez explotó contra la organización de "Supervivientes All Stars"por intentar vender una falsa relación entre Sofía Suescun y Bosco. Kikocriticó duramente al programa durante una intervención en directo, acusándolos de infravalorar las habilidades de Sofía como concursante y centrarse en crear contenido sensacionalista. “Estoy hasta los cojones de que se le intente dejar a una tía que es una jabata, que es una superviviente diez y que hace las pruebas como nadie, que todo el rato se esté con los tanteos y con las tonterías”, declaró Kikovisiblemente molesto.

Pocos minutos después de su intervención, Kiko Jiménez anunció en sus redes sociales su decisión de no volver a los platós de "Supervivientes All Stars" y retirarse como defensor de su pareja. “No voy a contribuir con intentos de fake carpetas infravalorando el concursazo de Sofía. Ya me he cansado de tener que aguantar en plató que intenten vender tonteos inexistentes con unos y con otros cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante”, sentenció Kiko, dejando claro su descontento con la forma en que se estaba manejando la imagen de Sofía.

Sin embargo, parece que el enfado de Kiko Jiménez con la organización de "Supervivientes All Stars" ha disminuido, o al menos su decisión de no regresar al plató ha cambiado. Según anunció Telecinco, el exconcursante de "Supervivientes All Stars" estará presente este martes 16 de julio en "Conexión Honduras" con Sandra Barneda. No se descarta que Kikotambién aparezca en "Tierra de Nadie" con Jorge Javier Vázquez.

Durante su participación en "Conexión Honduras", Kiko Jiménez analizará junto a otros exconcursantes de "Supervivientes All Stars" y familiares de los nominados la última hora del reality. Además, el programa mostrará imágenes exclusivas de las primeras horas de supervivencia tras el castigo impuesto a los concursantes por asaltar la cabaña del equipo técnico para robar comida, proporcionando un análisis completo de la situación actual en los cayos.