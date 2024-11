¿En qué posición quedará España en Eurovisión Junior 2024 según la Inteligencia Artificial?

A casi 24 horas de celebrarse el Festival de Eurovisión Junior 2024, y toda la atención está puesta en la representante española, Chloe DelaRosa, con su canción "Como la Lola". España tiene la oportunidad de brillar en esta edición del certamen que, por primera vez, se realizará en Madrid, específicamente en la Caja Mágica. Este próximo sábado 16 de noviembre, 17 países competirán por llevarse el codiciado "mini" micrófono de cristal y la posibilidad de albergar el certamen en 2025. Entre ellos figuran Albania, Francia, Italia y Ucrania, junto a España, que parte con una propuesta llena de ritmo y pasión.

Chloe, quien se autodenomina "cantista" —mezcla de cantante y artista—, actuará en la décima posición, una ubicación estratégica que podría jugar a su favor. Los expertos en Eurovisión Junior señalan que, por lo general, actuar hacia la mitad o la segunda parte del festival tiende a generar mayor impacto en la memoria del público y del jurado. No obstante, esto no siempre garantiza el éxito, como lo demostró la anterior representante española, Sandra Valero, quien logró un segundo lugar en 2023actuando en primer lugar. Este año, Chloe DelaRosano solo aspira a repetir la hazaña de Valero, sino que busca llevarse el trofeo a casa. Con una actuación que promete ser vibrante, la joven extremeña rendirá homenaje al legado de Lola Flores, mezclando elementos tradicionales con un toque moderno. Esta edición también conmemora el 20º aniversario de la victoria de María Isabel en 2004, cuando España se coronó campeona con "Antes Muerta Que Sencilla".

La ausencia de casas de apuestas legales para Eurovisión Junior, debido a la participación de menores, hace que las predicciones para el festival infantil sean menos formales que las de su versión adulta. Sin embargo, la plataforma especializada Eurovisión World ha señalado a España como uno de los países con mayores probabilidades de alzarse con la victoria, junto a Portugal y Armenia. Este año, la competencia será feroz y la atención estará dividida entre varias propuestas destacadas. Según predicciones basadas en inteligencia artificial, España se encuentra en una posición fuerte para obtener un buen resultado. Chloe DelaRosa ha generado una gran expectación y se perfila como una de las favoritas. Sin embargo, deberá enfrentarse a duros competidores como Artem Kotenko de Ucrania con su canción "Here Me Now", que ha captado la atención por su mensaje social, y el georgiano Andria Putkaradze, conocido por sus impresionantes actuación con "To My Mom". Además, Dominik Arim de Polonia buscará emocionar al público con "All Together".

Melani García, Marc Clotet y Ruth Lorenzo, presentadores de Eurovisión Junior 2024 RTVE

Todo dependerá de cómo reaccionen tanto el jurado como el público, cuyo voto es crucial. La gala, que será presentada por Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani, promete ser una de las más reñidas y emocionantes de los últimos años. Los espectadores podrán seguir la competencia a través de La 1 de TVE y RTVE Play, donde Chloe buscará cumplir el sueño de llevar a España nuevamente a la cima del certamen infantil. ¿Será este el año en que España logre la victoria? Todo se sabrá este 16 de noviembre a las 18:00 horas en la Caja Mágica de Madrid.