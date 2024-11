¿Quiénes han sido los representes españoles en la historia de Eurovisión Junior?

El Festival de Eurovisión Junior, desde su debut en 2003, ha sido una plataforma única para descubrir y catapultar a jóvenes talentos musicales de toda Europa. España, desde su primera participación, ha tenido momentos inolvidables en el certamen, convirtiendo a muchos de sus representantes en figuras públicas y artísticas reconocidos en el panorama musical actual. Desde María Isabel, quien marcó un hito en la infancia de muchos españoles, hasta Sandra Valero, España ha mantenido su presencia destacada en el certamen, y este sábado 16 de noviembre podría repetir la hazaña de subir al podio en la Caja Mágica de Madrid.

El fenómeno de María Isabel y su legado

La generación millennial aún recuerda con entusiasmo a María Isabel, quien en 2004 representó a España con "Antes muerta que sencilla". Su triunfo, al obtener 171 puntos, convirtió a la joven onubense en una estrella instantánea. Posteriormente, continuó su carrera en el mundo del espectáculo con éxitos como "No me toques las palmas que me conozco", protagonizó películas y presentó programas infantiles. Aunque hizo un parón para enfocarse en sus estudios, María Isabel regresó al panorama musical en 2015 con "Yo decido", y en 2024 lanzará un nuevo single, "Tu mirada".

Otros jóvenes también dejaron huella en Eurovisión Junior. Antonio José, quien quedó segundo en 2005 con "Te traigo flores", consolidó su carrera musical tras ganar 'La Voz' en 2015. Dani Fernández, representante de 2006, encontró el éxito junto al grupo Auryn antes de iniciar una carrera en solitario. Blas Cantó, participante del Eurojunior que llevó a María Isabel al festival, también se hizo un nombre en la escena musical, tanto con Auryn como en solitario.

El regreso de España al festival

España se retiró del certamen tras 2006, pero su regreso en 2019 marcó un nuevo capítulo. Melani García fue la encargada de traer de vuelta a España con "Marte", logrando un tercer puesto. Desde entonces, España ha mantenido una participación destacada, con representantes como Soleá (2020), quien logró otro tercer lugar con "Palante", y Levi Díaz (2021), que interpretó "Reír". En 2022, Carlos Higes se ganó el cariño del público con "Señorita", alcanzando el sexto lugar.

En 2023, Sandra Valero sorprendió al obtener el segundo lugar con su canción "LOVIU". Su actuación consolidó el talento juvenil español, alcanzando una gran puntuación que solo fue superada por Francia. Ahora, España vuelve a ser el centro de atención al acoger la edición de 2024 en la Caja Mágica de Madrid. Chloe DelaRosa, con "Como la Lola", busca continuar la tradición de éxitos. Su canción, un homenaje a Lola Flores y con influencias del pop moderno, ha capturado la atención en redes sociales, convirtiéndola en una de las favoritas.

Desde Sergio García, el primer representante en 2003 con "Desde el cielo", hasta los artistas actuales, Eurovisión Junior ha sido más que un festival: ha sido el punto de partida para artistas que llevan su pasión y música más allá del certamen. España, con su rica historia en el concurso, ha demostrado siempre que el talento juvenil no solo se cultiva, sino que se convierte en legado. La extremeña Chloe DelaRosa, décima representante de España la historia de este certamen, luchará esta tarde a partir de las 18:00 horas en la Caja Mágica de Madrid.