Uno de los coaches de 'La Voz' toma una decisión nunca antes vista en la historia del programa

'La Voz' ha sorprendido a los espectadores en su última emisión en Antena 3 con una inesperada decisión de Antonio Orozco. En medio de la gran batalla, una fase clave en la que los coaches deben reducir sus equipos a la mitad, el cantante catalán ha dejado a todos en shock al eliminar a cinco concursantes de una sola vez, algo sin precedentes en la historia del concurso que presenta Eva González. La inesperada acción del coach ha dejado sin palabras tanto a sus colegas Malú, Pablo López y Luis Fonsi como al público presente en el plató.

La noche de eliminaciones se ha iniciado con las actuaciones grupales, donde los equipos compitieron por hacerse un lugar en la competición. Orozco ha sido el primero en tomar la difícil decisión de descartar a algunas de sus voces. Después de escuchar a su grupo compuesto por Alba, Iva, Patricia, Genevieve y Leila, quienes interpretaron "Against All Odds" de Phil Collins, el cantante catalán se ha mostrado visiblemente insatisfecho. A su juicio, el número carecía de cohesión, y según ha explicado, las voces del grupo no lograron una armonía que considerara justa para permanecer en el programa. "Nunca he hecho esto, pero creo que no me quedo con ninguna de vosotras", ha expresado ante la sorpresa general. La decisión ha generado un ambiente de incertidumbre y sorpresa entre los concursantes y sus compañeros de jurado. Orozco ha explicado a las participantes que la interpretación carecía del sentido de unidad que había notado en otras actuaciones. "Os dije que solo debía mandar el grupo, y en este caso ha sido todo lo contrario", ha comentado, añadiendo que tomar esa decisión le resultaba muy difícil, pero que prefería ser leal a sus principios y dar la oportunidad a otras voces. En un momento emotivo, el coach ha asegurado: "Los que vienen después se merecen la oportunidad, así que yo me convierto ahora en la peor persona, pero creo que esto es lo que también vosotras esperáis de mí".

La decisión de Orozco ha sido recibida con diplomacia por las concursantes, quienes han reconocido que no han logrado transmitir el "buen rollo" que existía en el grupo. Sin embargo, este no ha sido el único momento impactante de la noche. El estreno del cantante británicoMika como asesor de Pablo López también ha acaparado la atención. Aunque su intervención ha sido breve, Mika se ha mostrado encantado con la calidad vocal de los concursantes y ha expresado su sorpresa por las actuaciones de flamenco que ha observado a lo largo del concurso. "Es totalmente diferente a todo lo que conozco. ¡Me encanta!", ha confesado emocionado. Mika, conocido por éxitos como "Relax", "Take It Easy", participará nuevamente Atresmedia en el talent show de laSexta 'El Piano', donde coincidirá con Pablo López en el jurado. Durante su estancia en 'La Voz', el británico ha protagonizado momentos divertidos al preguntar sobre algunas expresiones en español, algo que los coaches recibieron con humor. Aunque su paso por 'La Voz' ha sido breve, su entusiasmo y frescura le han dejado una buena impresión al público y a los concursantes.

La gala también ha destacado por una novedad en las reglas del programa: Pablo López, en esta fase de 'La Voz', tendrá el beneficio de contar con un asesor diferente en cada programa, algo inédito en el formato. Este "superpoder" fue recibido con cierta incomodidad por los demás coaches, quienes consideraron que la ventaja otorgaba una desigualdad injusta. "A mí me parece que todo esto es un abuso. Pablo López no debería tener ningún superpoder que yo no tenga primero", ha bromeado Orozco.