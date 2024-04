Dani Fernández: “Cuando se habla de arte no entiendo las polémicas”

La alfombra roja de los Primavera Pop ha contado con la figura de Dani Fernández, uno de los cantantes que más está dando que hablar. A la presentación de su nuevo disco se le suma el nacimiento de su primera hija Belice el pasado mes de diciembre. Aunque siempre ha tratado de mantener su vida privada lejos de los focos, resulta importante conocer cómo esta nueva madurez ha influido en su música. El pasado viernes 12 de abril comentaba a LA RAZÓN algunos de los puntos importantes sobre la paternidad.

¿Ha alcanzado este disco la madurez?

La verdad es que nunca sabes el punto de madurez que vas a alcanzar con un nuevo disco. Siempre se dice que este disco es el más maduro, pero al final vas cumpliendo años y tienes nuevas inquietudes y vas cambiando tu forma de pensar. En este disco yo estoy un poco más serio en algunas cosas, pero sigo teniendo ese atisbo de frescura que a mi me gusta mantener.

¿Ha cambiado la visión que tenías de cuando empezaste?

Ahora los contratos yo los tengo un poco más en mente. Cuando empiezas todo te viene de una forma tan loca que muchas veces no eres capaz de leerlos enteros porque muchas veces no los entiendes. Cuando van pasando los años dejas de ser inocente y tienes todo mucho más controlado, en esta industria va muy rápido. Yo creo que ahora puedo afrontarlo todo con mucha más personalidad.

¿En directo o en estudio?

Yo siempre he dicho que soy más de directos. Me gusta estar en el estudio, pero me gusta más hacer los discos para luego tocarlos en directo. Para mi la esencia de sentir al público, que la gente sienta tus canciones y ver como responden, eso es algo que el estudio no me lo da.

¿Cómo cambia la paternidad el trabajo?

Al final siempre que te vas de casa dejas algo ahí. Este es un sentimiento que nunca había vivido hasta ahora, sobre todo porque se te hacen largos los días cuando estás fuera, pero de momento todavía no he salido muchísimo porque estos meses han sido más de estar en el estudio y mi hija ha podido estar conmigo en el estudio. A partir de ahora es cuando voy a experimentarlo, pero de momento las sensaciones son muy buenas.

¿Cómo lo gestiona?

Intentaré darle la máxima naturalidad posible. Al final no sé cómo me voy a sentir cuando esté tanto tiempo fuera, tantos fines de semana, tantos kilómetros, e incluso el riesgo que tiene estar en carretera, pero voy a tratar de llevarlo con la mayor naturalidad.

Debe ser duro…

Desde que me enteré de que iba a ser padre siempre he intentado ser lo más yo posible. Le inculcaré que en esta vida estamos para ser nosotros mismos.

¿Cuál es su esencia?

La emoción, siempre he dicho que soy muy pasional y visceral a la hora de afrontar las cosas. Pienso más con el corazón que con la cabeza y hay veces que eso me ha jugado una mala pasada.

¿Está cómodo en las alfombras rojas?

Soy muy de estar por casa y me gustan más los focos apagados. Cuando hay focos me gusta estar con mi guitarra y cuando hay música me transformo, pero hablando me cuesta más.

¿Qué opinas sobre las polémicas de la canción “Zorra”?

Cuando estamos hablando de arte no entiendo las polémicas. Ella no ha hecho más que ser ella misma y decir lo que siente.