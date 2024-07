San Marino recula y acudirá a Eurovisión 2025 tras amenazar con abandonar el Festival

Las noticias sobr ela próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión siguen llegando con cuentagotas. Ahora varios países han ido confirmando su participación en la versión Junior y alguno de los big five ya han corroborado que viajarán a Suiza en 2025. Pero la gran sorpresa ha sido San Marino que nada más terminar la final de Malmö de 2024 amenazó con abandonar Eurovisión tras la eliminación del grupo español Megara: "El juego no puede ser sólo para los países grandes". Ahora ya podemos confirmar que participarán un año más.

Recordemos que lso españoles Megara consiguieron llegar hasta la semifinal y actuaron el mismo día que España, el jueves. Sin embargo, aunque la actuación fue muy potente y visual, el televoto los castigó eliminando cualquier posibilidad de que se clasificaran para la final de este sábado.

San Marino ha participado en el Festival de la Canción de Eurovisión once veces en total. El país hizo su debut en el Festival de 2008 con el grupo de rock Merodio y el tema "Cómplice", que acabó con tan solo 5 puntos, 3 de Grecia y 2 de Andorra. Tras no conseguir el pase a la final en sus primeros cuatro intentos, se clasificó por primera vez en la edición de 2014. Valentina Monetta representó a San Marino en 2012, 2013, 2014 y 2017, convirtiéndose en la primera cantante sanmarinesa en participar en tres ediciones consecutivas, le sigue Senhit (2011, 2020 (cancelado) y 2021) y Serhat (2016 y 2019). La participación más reciente de Valentina Monetta, en el Festival de Eurovisión 2017 junto con Jimmie Wilson, le dio el título de la mujer con más participaciones en la historia del Festival de la Canción de Eurovisión.

Pasada la final del 2024, se hicieron virales las palabras del Ministro de Turismo de San Marino, Federico Pedini Amati, que habló sobre la posible retirada del país del Festival de Eurovisión. "Podríamos optar por no participar más en Eurovisión", explicó sin despeinarse. Y añadió: "Sobre todo - subraya - hay algo que no me conviene: durante tres años consecutivos estamos fuera de la final. Primero Achille Lauro, luego Piqued Jacks y ahora Megara. Parece que los Estados pequeños se ven fuertemente penalizados. El juego no puede ser sólo para los países grandes".

Anuncio oficial Una voce per San Marino

Sin embargo, el certamen oficial para elegir a su representante "Una voz para San Marino", ha confirmado en su cuenta oficial de Instagram la presencia del país, contra la voluntad de uno de los miembros del gobierno de la Serenísima República. La imagen en la que se pude ver la convocatoria de la cuarta edición de la selección oficial apunta a que el Festival "tiene como recompensa participar en el próximo Festival de Eurovisión".