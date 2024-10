Sergio Nakasone: «En España noto una televisión demasiado amarilla, todo lo contario a lo que ves en la calle»

Sergio Nakasone (Buenos Aires, 1968), Jefe Regional de Desarrollo Unscripted Latam, Warner Bros, es un productor y director de televisión argentino de origen japonés, radicado en Chile. El pasado mes de octubre de 2023 asistió a Iberseries & Platino Industria para hablar de «Las claves detrás de historias latinoamericanas exitosas». Nos sentamos con él para hablar de los formatos que controla: programas de cocina y realities.

En los desarrollos que haces hay muchos programas de cocina y muchas variables. ¿Es inagotable este formato?

Me ha tocado ser "MasterChef" y cuando lo hice, sentí que era una fuente inagotable. Primero, porque la cocina está tan metida en nuestra vida y en cada sociedad. Es para demostrar cariño, es para conquistar y hay muchas variables. Acá me ha sorprendido, porque he recibido dos proyectos culinarios que son simples, pero dan una tecla de novedad. No podría decir que es inagotable, pero sí es de las cosas que más variables te presentan. La cocina va evolucionando, también porque la cocina naturalmente se fusiona, genera otro... eso a nivel cultural .Y a nivel fuente de, llamemos conflicto, como algo que hace avanzar la trama, creo que es la más democrática de las competencias. Cocinar pueden cocinar todos y encima cocinar rico se aprende. Es una cosa que se aprende y es apasionante. Entonces, creo que está tan metida en la naturaleza humana el cocinar, el demostrar a través de la comida, que siento que debe ser las pocas cosas inagotables, como el deporte.

¿Por qué un formato como el reality no funciona lo mismo en Chile que en España?

Es difícil sacar una conclusión. Ahora justamente en Chile se está haciendo la primera versión de «Gran Hermano», y después de casi siete años hay una vuelta a los realities con mucha fuerza. Como creativo, yo diría ojalá vuelvan, se vuelva general e IPs nuevas. Mientras a mí me tocó hacer realities, lo que más me gustaba era, en cada año, una IP nueva. Hace mucho que no hay un IP nueva que remueva el mercado. Últimamente no hay IPs nuevas, ni de reality, ni de docu follow, y creo que eso es una cosa que tenemos al debe, porque hoy en un mercado que está restringido, es más fácil ir a IPs consagradas que innovar.

¿El formato tiene algún tipo de control?

A ver, lo que sucede en España no lo conozco en detalle. Sí te puedo decir, que traté de mirar televisión española, y lo primero (hay que tomarlo con pinzas porque repito, no profundicé), pero sí noté una televisión demasiado amarilla, demasiado confrontacional, y es todo lo contrario de lo que se ve en la calle. Ves un Madrid espectacular y tanta liviandad o felicidad en la calle y una televisión más depresiva. No sé si la palabra es depresiva, pero que se retroalimenta del conflicto. Desde las televisiones tendría que haber una apuesta distinta también. Si se puede regular, no tengo la respuesta porque no conozco el caso acá. En Latinoamérica son distintos, cada territorio es un mundo. México es muy distinto de Brasil. Brasil es muy distinto a Argentina. Siento que se está tratando de autorregular. Ya en Latinoamérica los programas de farándula están casi desapareciendo. Es justamente lo que se le cuestiona a «GH» de Chile, que es demasiado conflictivo.

Compañeros productores insisten en que no hay que hacer producto local mirando hacia lo global.

El objetivo primero es local y después global. Uno identifica cuando algo local puede ser global y ahí lo tiene que hacer. A veces lo local no tiene posibilidad de ser global y ahí entiendo lo que decía el colega de que sería perder el tiempo. Pero cuando vos tenés un caso como el de Maradona y que aplica a cualquier músico que se escuche de otro lado, que ya tenga su público. El true crime es difícil que viaje, salvo que se trate de una celebridad. «Pacto brutal: Daniela Pérez» fue récord mundial para HBO Max, el programa más visto en todo el mundo, en tres semanas, que no eso menor, compitiendo con productos internacionales impresionantes, scripted and unscripted. Pero el true crime es naturalmente muy local. Exceptuando que hay casos, en que la historia lo pueda hacer un poco más global.

¿La ficción se puede considerar más global y el entretenimiento más local?

Todo lo que es unscripted tiende a ser más local porque depende de variables. Lo que funciona en un sitio no necesariamente funciona en otro, porque tiene que ver con la multi oferta que hay, con la competencia que tenemos. Y al revés. Nos ha pasado que un formato que estrenamos y que va bien muy bien, todos tienen una curva de pick y después baja, de golpe la televisión abierta, estrena un reality parecido y nos produce un relanzamiento del proyecto. Entonces, el unscripted tiene mayor sensibilidad a lo local, tanto por lo histórico, porque sucede más en un instante y por lo que pasa en el contexto y por los gustos, porque en la ficción los gustos son más universales.

Ha explicado que le gusta el storytelling de los documentales españoles, ¿qué fortalezas y qué debilidades tiene España en ese género?

Siempre hay un ciclo en Latinoamérica que se da, en ficción y no ficción. La gran tendencia es la marca de Estados Unidos. El primero que absorbe esa tendencia siempre es España y después llega a nosotros. Pasó con las series de cuando era chico. Miraba la serie de los 80 como «Las calles de San Francisco», «BJ», «Bonanza»... Y después vinieron las series españolas que eran medio culebrones, como «Los gozos y las sombras», «Anillos de oro»... Después de ver las series norteamericanas, venían las series españolas y después las argentinas. Y ese proceso en las OTT pasa igual. Primero vienen las grandes series norteamericanas, después viene «La Casa de Papel», después viene «30 monedas». Hay una tendencia desde el habla hispana que van más a la vanguardia que Latinoamérica. Y aprendemos mucho de ustedes. Y en el storytelling del true crime para mí son brillantes. Creo que España tiene algo de que hay un género que todavía nosotros queremos incursionar, que es el docudrama, con recreaciones increíbles.