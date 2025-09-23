3Cat y Netflix preparan 'Gènesi', una serie sobre Ferran Adrià que seguirá los pasos de 'The Bear'

El ámbito culinario ha servido de inspiración para varios directores y productores, que han trasladado los platos y las cocinas a la televisión en forma de programas, como 'Pesadilla en la cocina' o 'MasterChef', o de series como 'The Bear'. En esta línea, la cadena 3cat, el ente público que gestiona los medios de comunicación audiovisual de la Generalitat de Cataluña, ha anunciado la preparación de una serie sobre el chef Ferran Adrià, que también llegará a Netflix.

De esta forma, el cocinero nacido en Hospitalet de Llobregat y que hasta 2011 fue copropietario del restaurante El Bulli, tendrá su propia serie bajo el título 'Gènesi'. Esta nueva producción contará con seis capítulos y 50 minutos de duración cada uno. El rodaje de los episodios comenzará el próximo mes de diciembre y hasta 2026 no llegará a la plataforma catalana, mientras que en Netflix se distribuirá más tarde. Además, contará con actores de primer nivel como Mònica López, Miquel Fernández, Ivan Massagué y Carlos Cuevas.

Según se desprende de los primeros detalles de la trama, la serie estará basada en hechos reales, pero también incluirá licencias dramáticas para narrar la revolución gastronómica que empezó el chef catalán en El Bulli. La historia y sus contenidos culinarios, que cuentan con el aval de ElBulli Foundation, combinarán tramas y secretos personales en el pasado y el presente, con una cuidada estética que pretende rendir homenaje tanto a la alta gastronomía, como a la cocina tradicional.

Tal y como ha expresado el director de negocio audiovisual de 3cat, Pío Vernis, en unas declaraciones recogidas por el medio estadounidense 'Variety', "la serie sigue la línea de 'The Bear', añadiendo el placer para los espectadores de 'Toscana', todo ello con el plus de estar basada en hechos reales".

Sinopsis 'Gènesi'

En los años 80, un joven Ferran Adrià entra por azar en las cocinas de El Bulli, donde conoce a Juli Soler. Ese es el inicio de una revolución gastronómica que convertirá a un pequeño restaurante de la Cala Montjoi en el mejor del mundo. Este camino, no exento de dificultades y agrios enfrentamientos, cambiará para siempre sus vidas y situará a la cocina catalana en el mapa del mundo.

Años después, en el 2025, Gloria Canabach, una crítica gastronómica marcada por la culpa y estrechamente vinculada a El Bulli, regresa de Estados Unidos tras la muerte de su padre. En Catalunya se reencuentra con su sobrina Lola, y juntas deciden reabrir el restaurante familiar, Can Canabach.

En un relato que combina el pasado con el presente, Ferran vive inmerso en una obsesión que lleva a El Bulli en la cima de la gastronomía mundial, mientras que Gloria intenta curar las heridas del pasado. Ambos buscarán en la cocina una forma de sanar y volver a empezar.