Aaron Piper desvela que sería "divertido" hacer un reencuentro de 'Élite', pero con una condición

El éxito de las primeras temporadas de la serie de Netflix 'Élite' catapultó la popularidad de la mayoría de sus actores, hasta ese momento desconocidos, como es el caso de Arón Piper y que en una reciente entrevista con la revista 'GQ'ha desvelado si volvería a interpretar al personaje durante un reencuentro de la serie.

El intérprete, ahora también cantante, ha respondido afirmativamente, asegurando que "podría ser divertido", aunque limita el reencuentro a un solo episodio y con los actores de los primeros episodios: "Una temporada no, pero un capítulo, sí, siempre que sea con el reparto original".

En cuanto a sus compañeros en la ficción, señala que se lleva muy bien con Ester Expósito y con Itzan Escamilla, Carla y Samuel, respectivamente. Sin embargo, los distintos proyectos profesionales le mantienen alejado del resto del elenco: "Lo que pasa es que hay muchos a los que no veo tanto, y si nos vemos, el cariño se mantiene".

El artista también se ha referido a los grupos de WhatsApp que se crean durante el rodaje, desvelando que él es el "típico que habla poco en los grupos, me cuesta" y que no tienen un grupo de la serie o "quizás sí lo hay, pero yo no estoy", argumentando que es "difícil mantenerse en los grupos de WhatsApp de todos los proyectos que se hacen",

Piper se metió en el papel de Ander Muñoz, un chico reservado, cariñoso y sensible que estudia en Las Encinas gracias a que su madre es la directora de la escuela. A medida que avanzan los capítulos, su personaje pasa por distintas etapas, pero su trama fue una de las más queridas por su relación con Omar, conocida como "Omander". Su historia exploró temas de aceptación, superación de prejuicios y la lucha por el amor en un entorno hostil y elitista.

De esta experiencia también ha hablado, afirmando que necesitaba abrazar otros proyectos para no quedar encasillado: "No es que estuviera peleado con 'Élite'; simplemente, después de una fama tan masiva, necesitaba mostrarme como soy y no quería quedar encasillado en un solo proyecto. Era un poco coñazo que todo el tiempo me relacionaran con la serie".

"Como músico y artista busco ser más versátil y que se me reconozca también por otros trabajos. Aun así, a pesar de ser un producto mainstream, considero que las primeras temporadas estaban muy bien trabajadas. Hice las paces con 'Élite' cuando entendí que no tenía nada que reprocharle: me ha dado mucho más de lo que me ha quitado", ha reconocido.