Abril es el mes elegido por MAX para el estreno de la segunda parte de "The Last of Us"

Con 24 horas de retraso, pero la espera ha merecido la pena. Melchor, Gaspar y Baltasar se han adentrado en las oficinas de MAX para deleitarnos con nuevas imágenes y el mes de estreno de la segunda parte de la serie "The Last of Us", que adaptará el videojuego homónimo producido por Naughty Dog y distribuido en las consolas de Sony (PlayStation), una continuación directa a las aventuras de Joel y Ellie, interpretados en la pequeña pantalla por el omnipresente Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Mucha expectación

En este pequeño avance de apenas sesenta segundos de duración, se ve con claridad en todas las publicaciones que la serie aterrizará de forma semanal en la plataforma en el mes de abril, en el segundo trimestre de 2025, aunque sin una fecha en específico. Profundizando dentro del tráiler, las alarmas se activan mientras Abby (interpretada por Kaitlyn Denver) recorre los pasillos en ruinas, empuñando una pistola y observando con cautela a su alrededor. A continuación, una secuencia de imágenes nos presenta a personajes como Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Tras el desenlace de la primera temporada, los protagonistas parecen disfrutar de una relativa tranquilidad. Sin embargo, en este mundo sombrío y hostil, donde la violencia y la muerte son una constante, la calma nunca dura demasiado.

Finalizado el rodaje en agosto del año pasado, la serie no abarcará la totalidad del segundo juego, al contrario que la primera temporada de la ficción, por lo que se espera que haya una tercera temporada más que concluya con el arco argumental de la secuela, que llegó a todos los hogares en forma de videojuego el 19 de junio del año 2020. Basada en el aclamado videojuego desarrollado por Naughty Dog para PlayStation, la primera temporada de "The Last of Us" narra una historia ambientada veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una zona en cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo se transforma en un viaje brutal y desgarrador a través de Estados Unidos, donde ambos deben confiar el uno en el otro para sobrevivir. Con el éxito rotundo de su primera temporada, la expectativa para la segunda es enorme. Los fans están ansiosos por ver cómo la serie continúa desarrollando la compleja relación entre Joel y Ellie, y cómo los nuevos personajes influirán en su viaje. La segunda temporada continuará con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, y contará con el regreso de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto incluirá a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Además, Catherine O'Hara participará como actriz invitada.