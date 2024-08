Así luce Pedro Pascal en la segunda temporada de "The Last of Us"

"The Last of Us" fue una de las grandes sorpresas de HBO, ahora Max, teniendo en 2023 uno de los mejores estrenos de la historia de la plataforma. La serie basada en el videojuego homónimo de Naugthy Dog y Play Station, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey volverá en 2025 con su segunda temporada, en la que se adaptará la parte número dos de uno de los grandes videojuegos de la historia de la consola de Sony. En un nuevo spot lanzado por la plataforma, se pudo ver la fecha de estreno de la serie, que llegará en 2025, aunque no fue la única ficción revelada en el video, ya que se pudo apreciar "El Pingüino" de Colin Farrell, "El caballero de los Siete Reinos", la tercera temporada de "The White Lotus", "Dune: La Profecía" o los nuevos episodios de "Industry". Más tarde en redes Max publicó un pequeño avance de 25 segundos, en el que vemos las primeras imágenes de la temporada, además de un Pedro Pascal muy emocionado diciendo "la salvé".

Así será "The Last of Us 2"

Basada en el aclamado videojuego desarrollado por Naughty Dog para PlayStation, la primera temporada de "The Last of Us" narra una historia ambientada veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un curtido superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una zona en cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo se transforma en un viaje brutal y desgarrador a través de Estados Unidos, donde ambos deben confiar el uno en el otro para sobrevivir. Con el éxito rotundo de su primera temporada, la expectativa para la segunda es enorme. Los fans están ansiosos por ver cómo la serie continúa desarrollando la compleja relación entre Joel y Ellie, y cómo los nuevos personajes influirán en su viaje. La segunda temporada continuará con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, y contará con el regreso de Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo reparto incluirá a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen y Danny Ramirez como Manny. Además, Catherine O'Hara participará como actriz invitada.