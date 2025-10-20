La Administración Trump carga contra ‘Reclutas’, la nueva serie de Netflix: “Basura woke”

La Administración Trump ha abierto un nuevo frente en su guerra cultural, esta vez contra Netflix. El motivo es ‘Reclutas’ (‘Boots’), una serie estrenada el pasado 9 de octubre que narra la historia de un joven homosexual que se alista en los Marines de Estados Unidos. La ficción, basada en las memorias de Greg Cope White y adaptada a televisión con tono de comedia dramática, ha sido calificada por el Pentágono como “basura woke”.

El comunicado oficial del Departamento de Defensa, firmado por su secretaria de prensa Kingsley Wilson, fue difundido por Entertainment Weekly y recogido por Europa Press. En él, el organismo defiende que, bajo el mandato del presidente Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, el ejército estadounidense “recupera el espíritu guerrero” y mantiene “estándares de élite, uniformes y neutros en cuanto al género”. Wilson añadió que “el peso de una mochila o de un ser humano no distingue si eres hombre, mujer, gay o heterosexual” y que el ejército “no comprometerá sus principios para complacer una agenda ideológica”.

La declaración se cierra con un ataque directo a la plataforma: “A diferencia de Netflix, cuyo liderazgo produce y alimenta constantemente con basura woke a su audiencia y a los niños”. Las palabras del Pentágono se interpretan como una respuesta directa al enfoque de ‘Reclutas’, que retrata con empatía el proceso de aceptación personal de un joven soldado dentro de un cuerpo militar históricamente hostil hacia la comunidad LGTBI.

El propio Hegseth, nombrado secretario de Defensa por Trump durante su segundo mandato, ha sido criticado por sus políticas anti-LGTBI. Entre sus decisiones más controvertidas figuran la retirada del nombre de Harvey Milk de un buque de la Armada y los intentos de destituir a militares transgénero de sus puestos.

A pesar de la dureza del comunicado, la reacción ha sorprendido incluso dentro del país, ya que no es habitual que el Gobierno estadounidense critique públicamente una obra de ficción. Hasta ahora, Trump solo había cargado contra producciones como ‘South Park’ o el programa de Jimmy Kimmel, ataques que paradójicamente impulsaron sus audiencias.

Lejos de verse afectada, ‘Reclutas’ se ha convertido en un éxito global en Netflix, situándose en el top 5 de series más vistas en España. La producción ofrece una visión fresca y provocadora del paso a la edad adulta ambientada en los años 90, cuando el ejército aún no admitía abiertamente a personas homosexuales.

Su protagonista, Cameron Cope (Miles Heizer), es un joven sin rumbo que decide alistarse junto a su mejor amigo Ray (Liam Oh), hijo de un marine condecorado. A través del entrenamiento y la convivencia, ambos se enfrentan a sus miedos, sus prejuicios y las duras normas del cuerpo militar. La serie, que combina humor y drama, se ha ganado el reconocimiento del público por su mirada humana, empática y valiente hacia un tema históricamente silenciado.