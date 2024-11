AMC+ saca a la luz el tráiler de la segunda temporada de "Las brujas de Mayfair"

El servicio de streaming AMC+ ha estrenado el tráiler oficial de la esperada segunda temporada de "Las brujas de Mayfair", basada en la trilogía de novelas de Anne Rice. La nueva entrega, protagonizada por Alexandra Daddario, se estrenará en España el próximo 9 de enero de 2025, en exclusiva en la plataforma.

La serie sigue la historia de Rowan Mayfair (Alexandra Daddario), una neurocirujana que descubre ser la heredera de una poderosa familia de brujas. La segunda temporada retoma los eventos tras el final impactante de la primera, en el que Rowan da a luz involuntariamente al demonio Lasher (Jack Huston). Ahora, la protagonista debe enfrentarse a preguntas inquietantes: ¿qué es realmente Lasher, humano o monstruo? Decidida a aprovechar su conexión con él para sus fines como sanadora, Rowan se verá obligada a dejar de lado sus propios deseos cuando una nueva tragedia amenaza a su familia. Asimismo, la narrativa se adentra aún más en las intrincadas relaciones de los Mayfair y el oscuro legado que los ha perseguido durante generaciones. Entre el drama, el terror y la magia, la serie promete explorar los límites entre lo humano y lo sobrenatural.

Por otra parte, además de Daddario, el reparto cuenta con nombres destacados como Jack Huston ("La casa Gucci"), Harry Hamlin ("Locas por Brady"), Tongayi Chirisa ("Palm Springs"), Alyssa Jirrels ("As We See It"), Ben Feldman ("Superstore"), Ted Levine ("El silencio de los inocentes") y Thora Birch ("American Beauty"). La química entre los actores ha sido clave para dar vida a esta adaptación de la obra literaria de Anne Rice. Además, ka serie es producida por AMC Studios y cuenta con un equipo creativo liderado por Esta Spalding como showrunner y productora ejecutiva. Junto a ella, Mark Johnson, Tom Williams, Michelle Ashford, Christopher Rice y la fallecida Anne Rice también figuran como productores ejecutivos. El proyecto es parte de una iniciativa de AMC para adaptar el universo literario de Rice, que incluye otras series como "Entrevista con el vampiro".

Desde su debut, "Las brujas de Mayfair" ha sido reconocida por su ambientación gótica, su intriga sobrenatural y su capacidad para combinar el drama familiar con elementos de terror. Con la llegada de su segunda temporada, AMC+ busca consolidar esta producción como una de sus apuestas más destacadas en el género. El estreno del 9 de enero de 2025 promete ser uno de los eventos más esperados para los fans de la fantasía oscura. Mientras tanto, el tráiler ya está disponible para ofrecer un adelanto del caos, la magia y el misterio que envolverán a los Mayfair en esta nueva etapa en la plataforma de streaming.