Apple TV+ devuelve a James Corden a la pantalla con la nueva serie 'The Choir'

Apple TV+ ha dado luz verde a la producción de 'The Choir', la nueva serie dramática que marcará el reencuentro en pantalla de sus creadores y protagonistas, James Corden y Ruth Jones. La producción comenzará su rodaje en 2026, según ha anunciado la plataforma, y explorará los complejos lazos familiares a través de una historia de regreso a las raíces.

Tal y como ha recogido el medio estadounidense 'Deadline', la trama presenta a los hermanos Ben, que interpreta Corden, y Lisa, que encarna Jones. Ambos llevan años sin verse en persona porque el hermano ha pasado ese tiempo viviendo en el extranjero, lejos de su hogar, mientras que la hermana ha continuado con su vida en su tranquilo y monótono pueblo natal en Inglaterra, donde parece que nunca sucede nada relevante.

La vida de los dos da un giro inesperado cuando una serie de eventos desafortunados obliga a Ben a regresar. De esta forma, se verá forzado a volver a un lugar del que intentó escapar, a un pueblo que le disgusta profundamente y, lo más difícil, a una familia de la que se ha mantenido alejado durante mucho tiempo.

Este proyecto supone un hito importante para Corden y Jones, conocidos por su aclamada colaboración en la serie británica 'Gavin & Stacey', ya que también serán sus productores ejecutivos. La serie contará con ocho episodios en los que el talento de ambos para combinar humor con momentos conmovedores se verá reflejado.

El anuncio llega unos meses después de que el periódico 'The Sun' anunciara que la plataforma llegó a un acuerdo con Jones y Corden valorado en 8 millones de libras (9,2 millones en euros), aunque por el momento Apple TV+ no ha revelado las cifras.