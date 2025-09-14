Así luce Liam Hemsworth como Geralt en la nueva temporada de 'The Witcher' que ya tiene fecha en Netflix

Netflix estrenará el próximo 30 de octubre la cuarta temporada de 'The Witcher', que supone un punto de inflexión en la popular saga fantástica. La principal novedad es la llegada de Liam Hemsworth como nuevo intérprete de Geralt de Rivia, personaje que durante las tres primeras temporadas estuvo en manos de Henry Cavill. La plataforma ha lanzado además las primeras imágenes de Hemsworth caracterizado como el cazador de monstruos, un cambio que marca el inicio de una nueva etapa para la serie.

La trama de esta cuarta entrega arranca tras los acontecimientos decisivos que cerraron la tercera temporada, cuando Geralt, Yennefer y Ciri se ven obligados a continuar sus caminos por separado en un continente en guerra. Cada uno deberá enfrentarse a nuevas amenazas y aprender a liderar a los grupos con los que se cruza, con la esperanza de sobrevivir al bautismo de fuego y reencontrarse de nuevo.

El reparto incorpora también a Laurence Fishburne, que se suma a la producción en el papel de Regis, un personaje muy querido por los seguidores de las novelas de Andrzej Sapkowski y de los videojuegos. Se trata de un barbero-cirujano de pasado enigmático que acompañará a Geralt en esta nueva etapa.

Hemsworth y Fishburne comparten pantalla con los ya habituales Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) y Joey Batey (Jaskier), quienes repiten en sus respectivos papeles. La serie cuenta con la producción ejecutiva de Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Lauren Schmidt, además de los equipos de Platige Films y Hivemind Content.