La Asociación Española de Consumidores avisa sobre un nuevo fraude relacionado con la suscripción a Disney+

La Asociación Española de Consumidores ha lanzado una advertencia sobre un nuevo fraude relacionado con las suscripciones a Disney+, tras recibir varias denuncias de usuarios que afirman ser víctimas de estafas electrónicas.

Según el comunicado emitido por la asociación, numerosos consumidores han reportado haber recibido correos electrónicos que indican el supuesto fin del período de suscripción a Disney+, ofreciéndoles un "regalo" como parte de un programa de fidelización que extendería la suscripción de forma gratuita durante90 días adicionales. Estos correos incluyen un enlace que dirige a una página de registro donde se solicitan los datos de la tarjeta de crédito para validar la cuenta.

La Asociación Española de Consumidores advierte que esta oferta de suscripción gratuita no es legítima y que proporcionar los datos de la tarjeta de crédito puede dar lugar a cargos no autorizados en la cuenta bancaria del usuario. "Una vez más, hacemos un llamado al sentido común y recomendamos no confiar en cualquier mensaje, SMS o correo electrónico que solicite la verificación de datos personales", señaló el comunicado de la asociación. La asociación también instó a posibles afectados por este fraude o a cualquier ciudadano que quiera alertar sobre este tipo de prácticas a ponerse en contacto con ellos a través del correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es.