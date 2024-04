Disney Plus+ retorna a la televisión lineal

Los servicios de streaming se revolucionan cada día. Los grandes nombres de plataformas bailan cada día asociados a nuevas ideas para intentar relativizar un producto sin tener que estar constantemente subiendo el precio de las suscripciones como han hecho ya Prime Video, Netflix, Disney Plus+ o HBO Max. Entre las soluciones adoptadas están los planes con publicidad que han ido implementando todas, o la lucha para erradicar las cuentas compartidas y generar nuevos usuarios que consuman sus productos (aunque estemos en un momento en el que empiezan a venderse entre ellas sus productos estrella). Para añadir a esta lista la idea que podría estar considerando Disney Plus+ y que pasa por añadir a su plan actual una serie de canales "lineales" más parecidos a la televisión tradicional.

Que duda cabe que el vídeo bajo demanda tiene la "complicación" de que el usuario abandona cuando quiere el visionado de una serie o película y puede llegar a desengancharse de una plataforma para saltar a otra. Esa desventaja no la tenía la televisión tradicional, ya que se emitía lo que estaba programado y la única opción era cambiar de cadena, entre dos primero, y entre más tras la llegada de las privadas. Pero alguien se llevaba el gato al agua. Pero parece, según desvela "The Information", que Disney Plus+ estaría pensando muy seriamente completar su oferta en streaming con "canales de televisión". En este caso no es sustitutivo, si no que crearía canales que no obedecen a la demanda, si no que como tradicionalmente, se programan con un ahora de emisión concreta. Una parrilla de programación completa como la de TVE, Antena 3, Telecinco o laSexta.

No es descabellado pensar que Disney Plus+, con la cantidad de contenido que tiene, además alguno agrupado en sagas o franquicias, podría alimentar canales temáticos al estilo de los gratuitos como Runtime o PlutoTV durante días enteros generando un flujo constante de contenidos con la teoría de que mientras más tiempo dures en la app, menos viable será la posibilidad de cancelarla. Entre las ideas, son los canales con películas y cortos de Pixar, los clásicos de siempre o emisiones ininterrumpidas de "Los Simpson". Además recordemos que Disney es dueña de sagas y franquicias como Star Wars, Marvel o Lucas Films.

Amazon ya tiene esa alternativa en su servicio, canales con emisión continua a través de su servicio Freevee que se puede disfrutar sin una suscripción.