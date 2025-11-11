Catherine Zeta-Jones quiere a Danny DeVito en la temporada 3 de ‘Miércoles’

Catherine Zeta-Jones, que interpreta a Morticia Addams en la exitosa serie de Netflix ‘Miércoles’, ya tiene un deseo claro para la tercera temporada: ver a Danny DeVito en la familia Addams. La actriz lo contó entre risas durante un evento de la plataforma celebrado en Los Ángeles, donde confesó que no entiende cómo el actor de ‘Matilda’ y ‘Batman vuelve’ aún no ha pasado por la serie.

«No sé cómo Danny DeVito no ha sido elegido todavía», reconoció Zeta-Jones, recordando que su marido, Michael Douglas, mantiene una amistad de toda la vida con él. «Estuve con él en nuestro cumpleaños en septiembre —los dos cumplen años el 25— y le dije: “¿Por qué no estás en ‘Miércoles’?”».

La actriz incluso se permitió fantasear con un papel concreto para su amigo: «Imagínate a Danny DeVito como el primo Eso. Sería genial», dijo divertida. Aunque bromeó con que el propio DeVito podría no tomárselo tan bien: «Va a matarme por esto. Me dirá: “Sí, claro, me van a fichar para llenarme la cara de pelo. Gracias por la sugerencia, Catherine”».

Zeta-Jones también habló sobre el cameo de Lady Gaga en la segunda temporada, un secreto que tuvo que guardar incluso frente a su familia. «Era completamente confidencial. No se lo conté ni a Michael ni a mis hijos. Cuando se hizo público, no se lo podían creer: “¿En serio somos los últimos en enterarnos?”», recordó entre risas. «Cuando la vi, me sentí como una fan de 17 años. De verdad creo que Gaga es una artista de su generación y me encantaría volver a trabajar con ella».

Aunque aún no ha leído los guiones de la tercera temporada, la actriz adelantó que espera poder profundizar en la relación entre Morticia y su madre, interpretada por Joanna Lumley, y ver cómo eso afecta el vínculo con su hija Miércoles. «Espero que Miércoles reaccione un poco la próxima temporada. Ya está bien, no puede seguir demonizando a su madre eternamente», comentó.