Charlie Cox y Vincent D’Onofrio: "El tiempo dirá si salimos o no en futuras películas del Universo Marvel"

Después de años de incertidumbre y desafíos en su desarrollo, "Daredevil: Born Again" se encuentra disponible en Disney+, marcando el regreso triunfal del Hombre sin Miedo al Universo Cinematográfico de Marvel. Con una historia intensa, una puesta en escena visceral y personajes profundamente complejos, la serie se desmarca de otras producciones de la plataforma. Charlie Cox y Vincent D’Onofrio retoman sus icónicos roles con interpretaciones magistrales, elevando la tensión y el dramatismo en cada escena. Con esta nueva entrega, Marvel Studios apuesta fuerte por una narrativa más oscura y realista, conquistando a los seguidores del justiciero de Hell’s Kitchen.

¿Cómo ha sido el rodaje de la serie? ¿Tenían miedo de que la serie no siguiera adelante después de la huelga de guionistas y actores en 2023?

Vincent D’Onofrio: Parecía que éramos un tren que había salido de la estación y que no iba a detenerse nuca. Sentía que íbamos a estar bien, que íbamos a sobrevivir a esta huelga. Desafortunadamente, algunas personas no sobrevivieron a la huelga, y eso es algo terrible. Pero, quiero decir, quizás fue ingenuo, pero ni siquiera pensé entonces en la posibilidad de que nos detuviéramos por la huelga un tiempo.

Charlie Cox: Creo que sentí que llevábamos demasiados años preparándolo. Hemos estado planificando esto durante demasiados años. Pero, sí, estoy muy agradecido de que hayamos podido regresar y terminar la serie. Y aquí estamos con la primera temporada ya estrenada.

Matt Murdock (Charlie Cox) y Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) en una de las escenas de "Daredevil: Born Again" Disney+

"Daredevil: Born Again" es uno de los mejores cómics de Marvel para los fans. ¿Creen que las expectativas de los fans son beneficiosas o dan miedo? ¿Sienten la presión de lograr el mismo éxito que tuvo el cómic?

Charlie: No. El éxito es, supongo, lo que uno busca en todo lo que crea, ¿verdad? Aunque sabes que al mismo tiempo puedes fracasar estrepitosamente. Sin embargo, yo creo que nuestro objetivo es entretener tanto como lo hicimos originalmente con la serie de Netflix. Así que queremos hacer lo correcto para los fans y también lo que creemos que es correcto para nuestra historia. Solo esperamos lo mejor con esta primera temporada.

Charlie Cox demuestra una vez más por qué nació para llevar a la pantalla al superhéroe de Hell's Kitchen Disney+

Ahora que pertenecen al UCM, ¿sus personajes tendrán importancia en otras franquicias? Por ejemplo, Vincent, ¿su personaje, que es el alcalde de Nueva York, aparecerá en el mundo de Spider-Man?

Vincent: Esa es una muy buena pregunta que no puedo responder. No tengo ni idea. Nos mantienen esa y otras informaciones en secreto por lo que no se nada.

Charlie, ¿veremos a su Daredevil en futuras películas de los Vengadores?

Charlie: De nuevo, lo siento mucho, pero sinceramente no tengo ni idea. Creo que lo emocionante es que, ahora que nuestra serie está oficialmente en el UCM, todas esas posibilidades siguen abiertas. Pero si los personajes aparecerán en otras producciones, simplemente no lo sabemos. El tiempo lo dirá.

La serie se está emitiendo en Disney+. ¿Los fans deben preocuparse por encontrar un Daredevil diferente al que están acostumbrados, con menos violencia y terror que el que disfrutaron en Netflix?

Charlie: No tienen de qué preocuparse.

Vincent: No tienen de qué preocuparse. Estamos llegando con el resultado de lo que rodamos el año pasado, y nos estamos preparando para otra temporada este año. Sabemos bastante bien cómo será esa segunda temporada. Puedo prometer que somos la serie que quieren los fans que seamos y estamos luchando por mantenerlo así.