Charlie Cox profundiza sobre el "Juego de Tronos" de Marvel Studios

Considerarte la "Juego de Tronos" de Marvel Studios son palabras mayores, pero "Daredevil: Born Again" tiene los elementos necesarios para poder serlo. La historia cuenta con un gran bagaje detrás tras su exitosa etapa en Netflix y precisamente de este momento ha revelado detalle Charlie Cox, protagonista de la serie que da vida al abogado Matt Murdock (Daredevil). El actor estadounidense en unas palabras Empire Magazine ha revelado cuanto tiempo trascurre entre la ficción de Netflix y este homónimo presente en el catálogo de contenidos de Disney+ en marzo de 2025.

Continuación de la historia

"Al principio se habló de reinventar todo el asunto, para ver si Matt era una persona ligeramente diferente, pero acabó siendo más bien una continuación. Gran parte de la historia continúa, las relaciones y la dinámica establecidas en las temporadas anteriores siguen existiendo. Han pasado algunos años. En ese tiempo, Matt, Foggy y Karen han encontrado un ritmo bastante bueno. Matt ha hecho las paces con su papel de abogado y de justiciero, y entonces, claro, la mierda salta por los aires", ha comentado el actor, que confirma así que la línea argumental de la nueva serie de Marvel seguirá con lo visto anteriormente en Netflix.

Así es "Daredevil: Born Again"

La serie contará con varios cameos importantes y el tono de crudeza citado anteriormente se verá reflejado con un funeral importante en los primeros capítulos de la serie, que tendrán una hora de duración. Una ficción que volverá a contar con Charlie Cox en el papel de Matt Murdock (Daredevil) como ya hiciera en la serie de Netflix (de la que bebe la serie, pero no será una secuela como tal sino una adaptación dentro de la sagrada línea del canon en el UCM), "She-Hulk" o la película "Spiderman No way Home". La serie de Marvel contará con 18 episodios divididos en dos partes de 9 cada una.