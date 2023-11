“Condena”, el más devastador drama humano tras las rejas

Tan sólo tres episodios bastaron para que la BBC causara una verdadera conmoción con “Condena” (“Time”, en su título original), la creación Jimmy McGovern, cuya primera temporada ganó dos premios BAFTA, el de mejor miniserie y mejor actor principal, que fue para una magistral Sean Bean. Por eso era sólo cuestión de tiempo para que el canal británico se pusiera manos a la obra en una segunda entrega, la misma que estrenó anoche Movistar Plus+ en exclusiva para España.

Y no por repetida la fórmula es menos sorprendente, pues en esta ocasión los tres capítulos de la temporada, que se estrenarán semanalmente y que tienen una duración de una hora, muestran un retrato carcelario desde el punto de vista femenino. La realidad penitenciaria de una cárcel de mujeres de Reino Unido.

La trama gira en torno a Kelsey (Bella Ramsey), Orla (Jodie Whittaker) y Abi (Tamara Lawrance), tres mujeres que ingresan en la prisión de Carlingford el mismo día y terminan compartiendo celda. Aunque se encuentran en un entorno hostil y desconocido, logran forjar una conexión inesperada. A pesar de la constante amenaza y violencia que rodea su vida en prisión, las tres mujeres encuentran fuerza en su comprensión mutua. A medida que enfrentan los desafíos juntas, descubren la importancia de la solidaridad y la amistad en medio de circunstancias difíciles. La historia probablemente explora cómo estas mujeres lidian con su nueva realidad, cómo se apoyan mutuamente y cómo encuentran formas de superar las adversidades en un entorno tan desafiante como una prisión.

Para Jodie Whittaker, interpretar a Orla ha sido muy enriquecedor. “A través de su historia se cuentan muchísimas cosas, un sistema que no es equilibrado, que puede llegar a obligar a una persona de bien a cometer un error que la envía a prisión y que, aunque sea por poco tiempo, puede destruir todo lo que ha construido, una familia, un entorno y eso no hay cómo repararlo. Habla de maternidad, de discriminación, de injusticias, de relaciones, de confianza y, sobre todo, de humanidad. Porque, aunque la historia transcurre en prisión y podemos ver personajes que, incluso, pueden ser estereotipadas, una asesina, una drogadicta… pero conoces sus historias, que son impactantes y la forma tan diferente en la que se relacionan las protagonistas entre sí y con las demás presas en un entorno hostil y difícil, pero siempre hay algo que las lleva al lado más humano. Es precisamente eso lo que dio tanto éxito a la primera temporada, porque no va de una ficción en una cárcel, va de historias humanas, en ese caso de tres hombres y ahora exploran la perspectiva de la mujer”, contó a LA RAZÓN.

La británica, la única mujer que ha interpretado al popular “Dr. Who”, destacó el hecho de explorar la mirada femenina en esta segunda temporada de “Condena”. “Es cierto que la mujer siempre ha estado ahí, pero jugando casi siempre un papel secundario, como acompañante,y es maravilloso ganar ese espacio”, explica. y que ahora, incluso a un alien a quien siempre se le ha dado forma masculina, pueda ser interpretado por una mujer (‘Dr. Who’), y que en 'Condena' quieran contar historias de mujeres, tan reales y acaparando todos los focos, es muy importante

En lo personal, Whittaker afirmó que “interpretar a Orla ha hecho que sea más consciente de cosas en las que antes era una absoluta ignorante y estoy agradecida por ello. Es cierto que este papel no cambió mis pensamientos o mis ideas, pero ciertamente abrió mi mente a ver otras realidades, a ser más empática y a apreciar más las cosas que damos por sentadas”, concluyó la talentosa actriz.

Un gran equipo detrás de una gran producción

Creada por Jimmy McGovern (“Broken”) y coescrita con Helen Black (nominada a un BAFTA por “Vida y muerte en un almacén”). Dirige esta segunda temporada Andrea Harkin (“Las confesiones de Frannie Langton”, “El escándalo de Christine Keeler”). Las tres protagonistas son Bella Ramsey (“Juego de tronos”, “The Last of Us”), como Kelsey; Jodie Whittaker (la primera mujer en interpretar al Doctor en “Doctor Who”), como Orla, y Tamara Lawrance (“La canción de July”), como Abi. Regresa Siobhan Finneran (“Happy Valley”) como la hermana Marie-Louise. Y se une al reparto Sophie Willan (“Alma”s Not Normal”), como la reclusa Maeve.