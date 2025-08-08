El radical cambio de Arturo García Sancho tras sus vacaciones y antes de ser Manuel en “La Promesa”

Las vacaciones han terminado para Arturo García Sancho y, como él mismo ha mostrado a sus seguidores, la transición de vuelta al trabajo en “La Promesa” no ha sido precisamente discreta. El actor, que da vida a Manuel de Luján en la exitosa serie de época de RTVE, regresó al set con un aspecto muy diferente al que el público está acostumbrado a ver en la ficción.

En un vídeo compartido en redes, Arturo apareció con barba frondosa y peinado relajado, muy lejos del impecable bigote y el rostro afeitado que caracterizan a su personaje. “Es la primera vez que no tengo bigote en tres años y tenía que registrarlo”, contaba mientras enseñaba su imagen actual antes de pasar por manos del equipo de peluquería.

Entre risas, presentó a “la señorita Patri”, responsable de devolverle el corte y estilo propios del joven heredero de principios del siglo XX que interpreta. También bromeó sobre sus canas y señaló a Miriam, la profesional que se encarga de su bigote desde hace años: “Si a alguien no le gusta el bigote, es culpa de Miriam”. El buen humor del actor dejó claro que este ritual de transformación es ya una tradición para él y para el equipo.

En un momento del vídeo, tiró de nostalgia televisiva para explicar lo que estaba a punto de suceder: “A ver cuál es el después, para los que tengáis una edad vais a entender la referencia: Lluvia de estrellas”. Un guiño a aquel programa en el que los concursantes entraban como personas corrientes y salían convertidos en estrellas.

Arturo confesó que apenas había dormido cinco horas tras regresar de vacaciones para reincorporarse al rodaje, pero subrayó su entusiasmo por continuar con una serie que, según sus propias palabras, “tanto nos gusta”. Como ocurre en muchas producciones, “La Promesa” graba con antelación suficiente para mantener la emisión sin interrupciones, lo que permite que el equipo pueda tomarse un respiro cuando la agenda lo permite.

El regreso de García Sancho coincide con una nueva etapa de grabaciones que, previsiblemente, se extenderán hasta finales de 2025. Con Portugal en el horizonte como nuevo escenario para la trama, y después de impactantes momentos recientes como el tenso cara a cara por la muerte de Jana, todo apunta a que los espectadores seguirán teniendo a Manuel de Luján en el centro de las intrigas y romances que han convertido a “La Promesa” en uno de los grandes éxitos de la cadena.