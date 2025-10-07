‘La favorita 1922’ da el salto a Latinoamérica de la mano de HBO Max

'La Favorita 1922', la serie protagonizada por Verónica Sánchez y Luis Fernández y emitida por Telecinco obteniendo una media del 11.5% de share con un promedio de 1.021.000 de espectadores en su primera temporada, está preparada para cruzar el charco y próximamente se verá en América Latina.

Así lo ha anunciado este martes Mediaset, después de que el grupo haya vendido a HBO Max (Warner Bros Discovery) en Latinoamérica la primera temporada de la ficción ambientada en 1922, en lo que supone el primer acuerdo entre ambas compañías.

Detrás de la serie se encuentran los creadores Ramón Campos, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano, además de Josep Cister Rubio como productor ejecutivo. El elenco lo completan Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol, Fernando Cayo, Joel Sánchez y Javier Lago, entre otros intérpretes reconocidos de la ficción española.

Producida por Mediaset España en colaboración con Bambú Producciones, 'La Favorita 1922' fue una de las grandes apuestas de Telecinco en primavera. Estrenada el 17 de marzo de 2025, los ocho episodios de su primera temporada encandilaron a la audiencia y la cadena decidió emitir seguidamente la segunda temporada.

Posteriormente, la serie ha logrado un gran éxito en streaming, donde ha sido uno de los productos más consumidos en España durante varias semanas. Antes de su debut televisivo ya había sido prevendida en más de 20 territorios y, con la incorporación de HBO Max en Latinoamérica, podrá verse en 70 mercados internacionales.

Trama

La serie narra la historia de la marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y apasionada por la cocina atrapada en un matrimonio infeliz. Tras un dramático suceso junto a su doncella Cecilia, ambas se ven obligadas a huir a Madrid, donde alquilan un viejo local a un apuesto joven y abren un restaurante que se convertirá en uno de los más reconocidos de la ciudad.

Junto a un equipo de mujeres dispuestas a luchar por sus sueños, Elena emprende un viaje marcado por la amistad, el amor, la intriga y la resiliencia, descubriendo que mantener a flote un proyecto de tal envergadura resulta casi tan difícil como esquivar el pasado que le acecha.