No cabe duda: «Amar» sí es para siempre

Todo es lo mismo, pero nada es igual. El misterio de la vida. «Amar es para siempre» es una tradición, casi una religión, que se ha metido en las casas ajenas y propias durante más de una década. Qué barbaridad. La serie de Antena 3, dirigida por Eduardo Casanova con la templanza (y no es nombre de serie) y encaje de un reloj suizo, ha funcionado como un tiro, siempre. Un hito histórico capaz de emitir de manera ininterrumpida, pandemia de por medio, durante años y años. Es mucho decir. Nos colamos en el rodaje de uno de los últimos días y lo contamos cuando ya podemos decir que esta noche se emite el gran final, el cierre definitivo después de «El Hormiguero», en Antena 3, y en Prime Time, como la ocasión lo merece.

Pasear por sus escenarios, la icónica plaza de los Frutos o ni qué decir del bar El Asturiano es adentrarse en la historia viva de la televisión. Es todo una sucesión de detalles, rincones que construyen un ritual que se ha convertido en parte de la vida de mucha gente. Vidas dentro de otras vidas. Es por eso que las últimas escenas son densas, profundas, con una elevada carga emocional, como nos adelanta el propio director: «Son secuencias con carga dramática tremenda, ya no solo como director o una persona que lleva 18 años trabajando (la serie comenzó en TVE en 2005 bajo el nombre de «Amar en tiempos revueltos»), sino como espectador escuchando en los monitores, te metes tanto que te vienen muchas emociones».

Es verdad, es tan así, que los actores se emocionan, los nuevos y los muy veteranos, no hay distinción. Somos testigo de ellos. La emoción se palpa, se corta, se transita, no es que sean los últimos días, es que «Amar es para siempre», sus platós, sus gentes, sus horarios y sus rutinas se han convertido en una manera de vivir.

Lo que pasa allí es extraordinario, como lo que ha ocurrido con la serie en sí, capaz de poner a las diarias en creaciones con categoría. Tras doce temporadas, once años y más de 2.800 episodios emitidos, la ficción más longeva de la televisión cerrará una trayectoria de enorme éxito en la televisión en España. Producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), «Amar» cuenta con Montse García (Atresmedia TV), Jaume Banacolocha, Jordi Frades y Eduardo Casanova (Diagonal) en la producción ejecutiva.

Cómo será el final

Contra todo pronóstico y en la cresta de la ola, a «Amar» también le ha llegado el final, pero aseguran que no defraudará ni a los seguidores más acérrimos, como así está siendo en los últimos capítulos con encuentros muy inesperados. Algunos de ellos pudimos contemplar en directo en pleno rodaje.

Uno de los personajes míticos es, sin duda, José Antonio Sayagués, o para todos ustedes Pelayo, quien transita con intensidad estos momentos. Estos días, los de las últimas escenas, quien dice que son «agridulces». «Te tocan el alma, te hacen sangrar el alma, pero son hermosos, porque la vida está hecha de estas emociones. Después de 18 años es una bendición de la vida que llegue esto».

Es por eso que tiene claro que la relación con su interpretación no pasará de largo. «Hay personajes que te entran en el alma, pero de este no me desprenderé nunca. Pelayo es la vida y de la vida uno no se puede desprender».

A pesar de las emociones (y de las lágrimas) Sayagués no se precipita al abismo del final después de casi dos décadas. «Lo vivo día a día. Dejo que mi cuerpo y mis emociones naveguen por todo este tiempo y espacio en el que me estoy moviendo. Me detengo en lo eterno de cada instante para disfrutarlo». Y se nota que así es. Cada escena es un mazazo del que cuesta reponerse a los actores. Y también a los que lo presenciamos. Ocurren muchas cosas. En escena, en cada frase, pero hay más. Se cierran etapas, algunas son vitales. Vidas.

Es por eso que José Antonio afirma no haberse hecho la gran pregunta de qué pasará el día después. «No lo sé... Tendré que hablar conmigo mismo. Es una puerta que se cierra, pero siempre se abre una ventana. No tengo inquietud. La vida es una mutación constante, crecen cosas, es la vida en sí y contra ella no voy a ir».

Moverse por «Amar es para siempre» es lo mismo que perderse. Es un laberinto de escenarios, camerinos, oficinas, y maravillosos departamentos que dan cobijo a vestuarios y atrezo que bien podría pasar a la historia, porque toca todas las épocas, la propia evolución de «Amar». Una segunda casa para muchos de los actores, como Manolita (Itziar Miranda) o Marcelino (Manu Baqueiro) o los múltiples hijos de esta familia numerosa que, ya avanzó el propio director de la serie, volveríamos a ver juntos. Y se han visto, aunque sorpresas quedan para este final de altísimos vuelos.

Como ya se sabe, es el nuevo aterrizaje de la casa «Sueños de libertad» quien acompañará en la sobremesa de Antena 3. Valor seguro. En esta inminente cuenta atrás, desde la casa aseguran que el gran desenlace que pondrá la guinda final a la icónica serie estará a la altura: «Vamos a mantener en vilo a la gente, pero puedo decir que sí va a ocurrir lo que el público lleva mucho tiempo esperando, que es que vengan todos los familiares de los asturianos», apuntaba el propio director. Habrá sorpresas y reencuentros imposibles antes de un final feliz, porque si algo tenemos claro es que «Amar» se va en un gran momento y con la audiencia de su parte y como si no hubiera pasado el tiempo: «todavía me acuerdo el primer día que subía las escaleras, en julio de 2005. En este tiempo he vivido un arco maravilloso del personaje, lleno de vida y entusiasmo. Es importante mantener la ilusión, el deseo de seguir creciendo, buscar los entresijos del personaje y hacerlo crecer», nos aseguraba José Antonio Sayagués, o el gran Pelayo, por los siglos de los siglos.

22 años de tiempo real

En estas doce temporadas en la casa de Antena 3, «Amar es para siempre» ha recorrido un total 22 años reales en el tiempo, narrando, a través de sus tramas, los momentos más importantes de la historia reciente de España.

La serie dio comienzo en 1960, con el país sumido en un momento convulso y complicado con los estragos provocados por la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y ahora ha llegado hasta 1982 y ha mostrado durante sus últimas temporadas la gran transformación sufrida en España.

Hoy toca la despedida. Habrá emoción y puede que lágrimas, porque despedirse de los nuestros nunca fue fácil.

Apabullantes números de la serie

► A lo largo de estos casi once años, «Amar es para siempre» ha contado con más de 1.700 actores y 30.000 figurantes para los cuales se han utilizado más de 7.500 vestuarios distintos. Con la finalidad de dotar de realismo las historias se han construido más de 300 decorados y se han rodado 42.000 secuencias con 170.000 minutos de emisión. Todo ello grabado en unas instalaciones que cuenta con dos platós de 1.500 m2 y otro exterior de 1.000 m2 en el que está construida la mítica plaza de los Frutos y otras dos calles más.

La serie ha aumentado las localizaciones exteriores enriqueciendo aún más el universo de esta ficción en su afán de reinventarse año tras año.

El respaldo constante de la audiencia

► Desde su estreno el 14 de enero de 2013 en Antena 3, «Amar es para siempre» supuso un notable revulsivo para su franja, haciéndola crecer desde el primer día. La ficción reúne cada tarde a una media histórica de 1.380.000 espectadores y un 12,5% de cuota. Además, promedia la cifra de 2,5M de espectadores únicos a diario.

A pesar de que la cadena de Atresmedia decidió poner punto y final a la serie, lo cierto es que durante su recta final, «Amar es para siempre» se ha consolidado como la serie diaria más vista en los últimos meses y líder. En este 2024 ha logrado alcanzar una media del 11,8% de cuota y 1,2 millones de espectadores, además de más de 2,2 M de espectadores únicos cada día. Prácticamente la totalidad de la población conoce la serie ya que cuenta con más de 41 millones de contactos, lo que supone que un 92% de los españoles han visto en algún momento la ficción. Ha logrado lo que cada vez es más complicado en esta época de consumo rápido, que es la fidelidad a una serie durante más de una década.