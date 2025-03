El escritor Juan José Millás y su análisis sobre 'Adolescencia', la serie que está triunfando en Netflix: "Sabía que me iba a hacer daño"

Juan José Millás, escritor y tertuliano del programa 'A vivir que son dos días', siempre sabe que temas están en boga. Con la atención mediática puesta en 'Adolescente', ficción británica distribuida por Netflix, el valenciano ha querido dejar constancia de las reflexiones que ha llevado a cabo tras haber visto los cuatro capítulos de los que consta la serie, grabada íntegramente en plano secuencia.

Millás ha reconocido que, después de ver la serie, "he tenido sueños muy perturbadores". Como él mismo explica, se resistió a ver 'Adolescente' porque "sabía que me iba a hacer daño, y me lo ha hecho". El colaborador ha procedido a explicar al periodista Javier del Pino que lo que más le ha impactado es la imagen que se concibe de los colegios británicos. "Si verdaderamente es realista", declara Millás, "los colegios son ahora lugares más salvajes, una guardería en la que hay que estar".

¿Qué les espera a las nuevas generaciones?

El escritor ha comentado que la serie produce en él una sensación de caos y desorden, ya que la realidad en la que transcurre la ficción "los críos y crías viven en un mundo donde no hay sanidad". De la misma manera procede a elaborar en otros aspectos de sus vidas: "No van a tener una vivienda, no van a tener un trabajo decente". En este sentido, Del Pino ha querido criticar que padres y educadores parecen ser conscientes de esta nueva realidad latente. "Da igual lo que hagas, porque tus hijos se educan en otro lugar que no es la casa, y el colegio queda retratado".

Según Millás, esta producción deja la idea de que las nuevas generaciones han experimentado un detrimento "brutal" de valores. Él mismo ha querido plasmar su propia videncia ante el resto del equipo y los oyentes habituales del formato. "Cuando yo era pequeño, el profesor era un modelo de vida, una posible referencia; eran padres y madres alternativos que te ofrecían modelos de existencia. Hoy un profesor es una cosa distinta, es una especie de carcelero", sentencia de forma contundente.

El colaborador de 'A vivir' ha querido defender una postura en la que se ve la serie como un foco donde "hay respeto cero, y desde luego esto no es un modelo de vida para nada. Seguramente porque está mal pagado, porque lleva una vida de perros y tal". Finalmente, Juan José Millás argumenta que, después de ver la serie, reflexiona sobre hacia dónde va el mundo, el retroceso de este y el futuro oscuro e incierto que se difumina en el horizonte para aquellos que todavía no son tan conscientes del mundo en el que viven.