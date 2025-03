Leire Martínez nos revela en qué serie de Netflix aparecerá como actriz tras su marcha de La Oreja de Van Gogh

El Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife se ha engalanado esta tarde para recibir a los artistas más relevantes de la música en español en una nueva edición de los Premios Dial Tenerife. Ni el aguacero que ha descargado sobre la isla ha logrado deslucir el tradicional desfile de estrellas por una alfombra roja que tuvo que ha tenido que trasladarse al interior para que los looks no acabaran pasados por agua.

La gala está conducida por Leire Martínez, su primera gran aparición tras su salida de La Oreja de Van Gogh, una cuestión sobre la que no ha preferido pronunciarse. “Hoy es un día para hablar de la música y de los fantásticos compañeros que han sido premiados”, comenta a LA RAZÓN, pero confirmando que “siempre tienes esa incertidumbre y un poco de vértigo cuando pasas por un cambio así”.

La serie de Netflix de Leire Martínez

Martínez está inmersa en sus nuevos y propios proyectos, desde la producción de su primer álbum en solitario hasta su regreso al mundo de la interpretación. Además de cantante es actriz, y formará parte del reparto de una serie de Netflix cuyo estreno está a la vuelta de la esquina. “No puedo adelantar mucho, solo que se trata de una ficción de suspense. Ha sido un proyecto que me ha hecho mucha ilusión. Me encanta la trama y he tenido unos compañeros maravillosos”, confirmó a LA RAZÓN el pasado enero. Ahora, por fin desvela nuevos detalles. “Es un thriller de ocho capítulos”, dice a este diario, todavía algo cauta y sin querer ahondar en la trama, aunque sí se moja en lo que se refiere al título de la ficción: “Desaparecido”.

Leire Martínez. Gtres

Su exnovio, el actor Antonio Velázquez, a quien todavía guarda un gran cariño tal y como el que esto escribe pudo comprobar en pleno directo, se encarga de recordar que “Lo que mucha gente no sabe es que Leire es una gran actriz. Yo cuando la conocí era actriz, luego vino lo de cantante, pero es una gran actriz”. Ahora, los espectadores están a punto de descubrirlo…

Su cálido encuentro con Antonio Velázquez

Los dos compartieron varios años de su vida, y pese a la ruptura, su corazones todavía albergan un sentido espacio para el otro. Son el ejemplo perfecto de ex bien avenidos. “Es el amor de mi vida, sigue siendo como familia y eso no va a cambiar”, aseguró Antonio Velázquez a este periódico.