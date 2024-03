Filosofía de dos inmortales: de la huerta a «La guerra de los Rose»

Marido y mujer en la ficción , María Hervás y Álex García protagonizan «El Inmortal» que acaba de estrenar su segunda temporada en Movistar Plus+ . Ella también estudia Filosofía; a él nos permitimos llamarle «filósofo de la vida», así que nos dejamos llevar por la entrevista.

-¿Cómo son los tiempos muertos del rodaje para los dos con tanto en común?

Álex: «Pues como te has imaginado, haciendo esta pregunta, es donde más horas hemos hablado María y yo. De reflexiones sobre la vida, el mundo, lo que estamos contando, lo que hemos contado, las noticias, lo pequeño...»

María Hervás recuerda que se conocen «ya desde casi cinco años por haber hecho ‘‘Jauría’’ juntos. También eso nos lleva a hablar mucho de cosas. Luego nos hicimos muy amigos, si me apuras, mejores amigos».

Cuenta la también actriz de teatro y cine, que como Álex a veces se iba a vivir al campo y ella se quedaba en la ciudad «no nos veíamos tanto como igual nos hubiera gustado, pero hablamos mucho por teléfono». Eso les entregó los roles: «Yo, una filosofía más teórica de empollona y ratita de laboratorio y Álex desde un lugar más práctico, como del hombre con la tierra. Imagínense ella hablando del último libro de Paul B. Preciado, y él: «estoy en el huerto plantando con los airpods; cuenta...».

Álex recuerda claramente otro momento: «Un día hablando sobre la libertad que me daba poder tener una huerta: observar, crecer, aprender. Y a lo mejor me equivoco, pero creo que me hablaste de que había algo en la huerta, de trastocar la naturaleza. No es esta la palabra, era más dura, y me hizo reflexionar un montón». Se refiere a que como hombres «estamos no permitiendo que lo que tiene que ocurrir naturalmente, ocurra.

«Estoy yo porque quiero aquí y ahora planto una lechuga y me la voy a comer porque a mí me apetece». Data de ese momento, del sedentarismo, según Álex, el comienzo de «una parte gótica, una parte de la oscuridad del ser humano de sentirse por encima del mundo que le rodea». María matiza: «Que yo no le dije que no tuviera huerta...».

Pero ojo que lo relacionamos con la serie. «Por ligarlo al nivel de radicalizar: todo eso termina siendo José Antonio (jefe de los Miami interpretado por Álex García en ‘El Inmortal’) una persona que se cree que el mundo es suyo y que puede hacer lo que le dé la puta gana en cada momento». Me enlazan en un complicada conversación una charla filosófica en los descansos con lo que significa para sus personajes afrontar su propia oscuridad.

-Entonces, ¿cómo dos personas como vosotros son capaces de ponerse en la piel de personajes oscuros?

Álex: «Es que ahí está la riqueza. O sea...» (mira a su compañera).

María: «Dale, dale, dale, dale, dale, dale».

Para García, en las conversaciones que mantiene con su compañera, «hay algo que tiene que ver con tener curiosidad sobre quiénes somos, sobre el ser humano, sobre lo que está ocurriendo, sobre de qué forma participo yo en todo esto. Y con los personajes, con las obras, con el teatro, con el cine y la televisión, puedes profundizar en eso, incluso jugar a hacer eso sin salpicarte. Nuestro trabajo está en que no nos salpique».

Por eso se evade y solo disfruta de su trabajo y de aprender de lo que está haciendo en cada momento. «Entonces, poder hacer un José Antonio y poder hacer un personaje como que yo fuera rico, totalmente naíf, egoísta, pero con una blancura en su mirada que era evidente, pues me ayuda a darme cuenta de que todo es una elección. Cuando dicen corten dejo de interpretar a José Antonio».

Aplica el mismo proceso para su día a día, igual que María tiene interiorizada su oscuridad: «Un profe de interpretación que tuve, Fernando Piernas, dijo una frase que tardé mucho en entender que era ‘‘donde hay muchas luces es porque hay muchas sombras’’. Ahora estoy haciendo mucho trabajo desde hace casi un año con lo de la sombra de Carl Jung, sé que tenemos sombra todo el rato.

«Yo aquí en una entrevista no elijo sacarte mi parte más oscura porque no me conviene, pero la realidad es que está y si no la integro y la niego, va a salir de una manera fea y voy a terminar matando gente».

Afortunadamente admite liberar mucha de esa sombra con la interpretación. Ya sólo me queda preguntarles por la segunda temporada.

-¿Cómo se han conseguido poner tan rápido de vuelta?

Álex: «Es como montar en bici. No te olvidas cuando ya has hecho un personaje, e hicimos mucho trabajo en la primera temporada».

María y él tomaron entonces la decisión de ir el uno a por el otro: «Como que era ‘‘La guerra de los Rose’’». Dispuestos a cambiar el mundo a través de sus series, desde el campo o la ciudad.