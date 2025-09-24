¿Habrá segunda temporada de 'Ojo de Halcón'? Jeremy Renner rompe el silencio

Jeremy Renner ha vuelto a hablar sobre su futuro dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y sobre la posibilidad de una segunda temporada de 'Ojo de Halcón'. El actor, que interpretó a Clint Barton en la serie de Disney+, no esconde sus ganas de regresar al personaje, aunque las negociaciones con el estudio no han sido fáciles.

En una charla durante el Florida Supercon 2025, Renner recordó lo mucho que disfrutó trabajar en la primera temporada estrenada en 2021: "Fue genial poder profundizar más en el personaje, en un mundo más realista. Para mí fue mucho más divertido y todavía hay mucho por explorar".

Sin embargo, la posibilidad de repetir la experiencia se ha visto afectada por las consecuencias del accidente con la máquina quitanieves en 2023, que lo dejó con 38 huesos rotos. Renner admite que todavía está en proceso de recuperación: "Tengo que poner mi cuerpo en forma para volver a lanzar flechas y moverme como antes, pero llegaré. Estoy bien".

El intérprete de Ojo de Halcón también reconoció que las conversaciones con Disney no terminaron bien debido a lo que calificó como una "oferta insultante". Según explicó en el pódcast High Performance, la compañía le propuso cobrar la mitad de lo que recibió en la primera temporada. "Me pidieron ocho meses de trabajo, el doble de esfuerzo, por la mitad del dinero. Les dije: ¿Por qué pensáis que soy medio Jeremy solo porque me atropellaron?".

Renner dejó claro que no exigía un aumento, sino simplemente mantener el mismo salario. Ante la negativa, rechazó la propuesta: "Les dije que se fueran a volar una cometa. No lo vi justo. Aún amo al personaje y me encantaría volver, pero tenía que defenderme".

Aun así, el actor mantiene la puerta abierta a Marvel: "Siempre bailaré con Marvel, siempre que sea el momento adecuado. Estoy feliz de hacer una segunda temporada de 'Ojo de Halcón'. Creo que aún queda mucho por hacer con ese personaje". Por ahora, el futuro de la serie sigue siendo incierto, pero Renner no oculta su esperanza de reencontrarse con Clint Barton una vez esté totalmente recuperado.