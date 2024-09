¿Habrá temporada 4 de Paquita Salas? Los Javis se contradicen

Los Javis sorprendieron al mundo con "Paquitas Salas" en 2016. La serie se convirtió en un fenómeno social en nuestro país desde el minuto uno y hoy en día es carne de memes por redes sociales, convirtiendo en iconos de la juventud española a todo el elenco de la serie que protagoniza Brays Efe, como la propia "Paquita Salas", una agente de actores y actrices, que tras alcanzar el éxito y la fama en los noventas, su trayectoria profesional quedó truncada cuando Macarena García (que en la vida real es hermana de Javier Ambrossi, uno de los creadores de la ficción) abandona a Paquita y ella, junto a Belén Cuesta y Álex de Lucas, buscan reiventarse en el siempre complicado mundo del show business. La serie cuenta con tres temporadas y los fanáticos anhelan más historias protagonizadas por esta excéntrica y peculiar representante de actores. Ayer en "Drag Race España", los Javis negaron esa posibilidad, pero una reciente conversación con Víctor Sandoval sembró la duda. ¿Habrá cuarta temporada de "Paquita Salas"?

¿Sí pero no? ¿No pero sí?

"Drag Race España" debutó ayer en atresplayer con su cuarta edición y en mitad de la primera gala se produjo la confesión, tanto de Javier Ambrossi como de Javier Calvo, confirmando que no habrá temporada 4 de la serie, decepcionando a los fans, que mantenían las esperanzas en que esto ocurriera.

Respuesta a la información ofrecida en "Drag Race" Captura de elaboración propia

Sin embargo, la puerta no está cerrada del todo, primero porque "Drag Race" no se emitió en directo sino que lleva grabado meses y se ha podido cambiar de opinión viendo el cariño que despierta la serie, además de que hace menos de una semana, Víctor Sandoval mostraba en directo en "Ni que fuéramos" un audio de los Javis pidiéndole perdón por no aparecer en la serie sobre "Yurena" y que le tiene guardado un hueco en la cuarta temporada de "Paquita Salas", provocando una enorme confusión. ¿A qué juegan los Javis entonces con uno de sus grandes productos audiovisuales? ¿Volverá Brays Efe a enfundarse el traje de Paquita Salas? El futuro es incierto y solo el tiempo contestará.