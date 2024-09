«Drag Race España» estrena temporada: siente la conexión

Me emocionó verlas entrar en el taller. Definitivamente me he enamorado para siempre de este formato», son las palabras que pronunció Javier Ambrossi esta semana en la rueda de prensa de presentación de la cuarta temporada de «Drag Race España». Y eso resume lo que nos vamos a encontrar en atresplayer esta tarde a partir de las 20:00 horas: emoción, espectáculo, verdad, 12 nuevas aspirantes un jurado de escándalo en el que repiten todos: Ana Locking, Javier Calvo, Javier Ambrossi, y la mano conductora experta de Supremme Deluxe. Pero también viejas pruebas, nuevas mecánicas y sorpresas hasta el final.

La quinta, en rodaje

Durante la presentación, a la que acudieron además de jueces y presentadora, hablaron Carmen Ferreiro, directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV, Emilio Sánchez Zaballos, director dela plataforma atresplayer y Jonathan Ruiz Camino, codirector del programa. La nueva temporada del talent show ya tiene todo preparado para que arranque la carrera por la corona y ya conocemos la identidad de las 12 reinas que forman el elenco de concursantes de la edición: Angelita la Perversa, Chloe Vittu, Dita Dubois, Kelly Passa, La Niña Delantro, Le Cocó, Mariana Stars, Megui Yeillow, Miss Khristo, Porca Theclubkid, Shani Lasanta y Vampirashian son las nuevas reinas de «Drag Race España». La idea es la primigenia: volverá a buscar a la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo. Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada entrega siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores «looks» según la categoría semanal.

«El formato tiene más de 29 Premios Emmy», explicó Ferreiro, que resaltó que «con él inauguramos el entretenimiento en atresplayer, referencia en España». Recordó también que «la versión en España está considerada como un ejemplo en el mundo», y que su éxito ya ha hecho que se esté rodando una quinta entrega. Que Ferreiro pueda adelantar, la implementación «de una novedad que puede cambiarlo todo en el último momento. Y alguna en la final». Zaballo resaltó por su parte que el formato es «uno de los pilares de los contenidos originales. Y demuestra la calidad artística y el arte de las reinas en la pantall». Además las emisiones vendrán acompañadas de mucho contenido extra. Zaballos confirmó que volverá a tener, como en las pasadas ediciones, un complemento perfecto con «Sí lo digo», presentado por Samantha Ballentines. Para el codirector, lo mejor de «Drag Race España» es que «ese plató tiene alma. Desde el minuto uno conectamos y nos enamoramos del casting». Y en esta entrega afirma que el programa «va de ver un poco de dónde venimos». No dudó Supremme en matizar que «La cuatro es la mejor que tenemos hasta ahora. La conexión desde el primer momento entre ellas como grupo también». Para Ambrossi la definición de esta temporada es que «las reinas tienen la ingenuidad de la primera y el talento de la segunda».

Este domingo, el primer reto en el que podrán lucirse será «viajar al pasado», «saltar al futuro» y «redimirse» en el Baile de la temporada, bajo la atenta mirada del juez invitado Boris Izaguirre. Ahora solo queda que se obre la magia y el espectador sienta en sus carnes la conexión del nuevo «Drag Race España».