John Rebus vuelve a patrullar Edimburgo

El detective de la Policía de Edimburgo John Rebus apura un cigarro en el arcén mientras en su cara se refleja el cansancio y las luces azules de los coches patrulla. En el vehículo accidentado el inspector jefe lucha por su vida atrapado entre los hierros. Completamente fuera de sí, Rebus arremete contra un detenido hasta el punto de casi ahogarle con sus propias manos. Esta es la presentación de «Rebus», drama policial y adaptación de las novelas de Ian Rankin de su personaje John Rebus, un complejo inspector de policía. Desde que surgió a finales de los 80, se ha convertido en uno de los personajes clave del noir literario. Además, está protagonizada por Richard Rankin, popular por su papel de Roger en «Outlander».

La trama nos muestra al detective en plena crisis a sus 40 años que abarca lo personal y también lo profesional, tras separarse de su mujer y no poder ver apenas a su hija. En su trabajo, la situación no es mucho mejor al haber tenido un grave altercado con el mafioso local Ger Cafferty (Stuart Bowman), en el que sobrepasó varias líneas rojas del comportamiento policial y sus jefes le han puesto en una especie de nevera laboral hasta aclarar lo sucedido. Además, no consigue dar con la tecla que le permita acercarse a su hermano Michael (Brian Ferguson), un veterano exmilitar que no consigue adaptarse a la vida civil y empieza a meterse en actividades muy peligrosas que pueden salpicar a su hermano policía. Sin duda, esta adaptación hará justicia al personaje para los fanes de las novelas de Rankin. Normalmente solo sigue pistas con su nueva compañera Siobhan Clarke (LucieShorthouse), pero la acción puede volverse violenta en cualquier momento como comprobará el espectador. Rebus es un antihéroe noir de manual, con alcohol, cigarrillos, violencia y problemas personales.

El guionista, Gregory Burke, ha sido el encargado de darle forma al nuevo y rejuvenecido Rebus, todavía un sargento, pero en la época actual, lo que no limita los diálogos al adaptarlos por el choque cultural ni un tiempo para que el espectador se contextualice. Con 24 novelas a sus espaldas la variedad de temas es una elección fácil para los creadores. También juegan con la diversa variedad de personajes que rodean la trama, como la superintendente jefe Gill Templer (Caroline Lee-Johnson), deseosa de jubilarse y que pretende que el detective ataje los problemas que van surgiendo, «de raíz». El conflicto que arranca la trama es el apuñalamiento a plena luz del día en el centro de la ciudad. Ahí se enfrentarán las dos versiones del trabajo policial que también es una seña de identidad de la serie: Rebus intenta advertir a Siobhan de cómo funcionan las cosas en Edimburgo, pero la recién llegada de Inglaterra con su título de Antropología peca de inocente.

Sí que hay algún cambio sustancial en el caso del personaje de Michael, que pasa de ser un hipnotista de teatro y traficante de drogas, a ser un veterano resentido con el abandono del ejército y repartidor de paquetes a domicilio en su propio coche. Pronto las deudas se vuelven intratables y a espaldas de su mujer saca la pistola de su cajón de los zapatos con una idea que le complicará la vida más de lo que se pueda imaginar. El propio autor dio el visto bueno: «Y analiza hasta dónde están dispuestas a llegar las personas para sustentar a su familia y las reglas que podrían verse obligadas a romper». El tema de la falta de dinero y el exceso de él, la diferencia de clases, será el detonante de muchas situaciones a lo largo del metraje. Tampoco hay que menospreciar las relaciones familiares de Rebus, con una hija Sammy (Mia McKenzie), que no aprueba sus métodos violentos y que se haya convertido en un padre de fin de semana, mientras se cría en la casa del novio rico de su exmujer Rhona (Amy Manson).

Esta nueva versión del detective Rebus cuenta con el dramatismo sin exagerar del actor Richard Rankin (sin relación con el autor). Además, si lo comparamos con otros policías con una vida profesional con éxitos ocasionales y una vida personal desastrosa, pero en esta ocasión consiguen un equilibrio que se agradece. No existe la exigencia de que el mundo se acomode a él, si no que procesa lo que le pasa y obra en consecuencia: no es infalible y no tiene porque luchar por volver con su exmujer, por evidente que siga siendo la sintonía entre ellos. El desarrollo parejo de los personajes secundarios, como en el caso de la mujer de Michael Chrissie (Neshla Caplan) permite que se cree un ambiente perfecto para disfrutar de cada escena sin tener que depender de lo que haga el ahora renacido Rebus.

Una colección de novelas con mucho recorrido

►Rankin no se ha estado quieto y ha escrito 24 libros protagonizados por su policía. La primera serie que se hizo data del año 2000, con cuatro temporadas protagonizadas primero por John Hannah y posteriormente por Ken Stott. Veinte años después, su propio autor Ian Rankin ha sido el que ha provocado una nueva versión. La particularidad de las novelas es que transcurren en tiempo real y tiene hasta detalles de su jubilación en el último libro «La música del adiós».