Julia de Núñez: «Ahora el fenómeno Brigitte Bardot, tanto fervor, no sería posible»

Asus 24 años, la actriz Julia de Núñez (Buenos Aires, 2000) ya se he metido en la piel de Brigitte Bardot. Es la protagonista de «Bardot», la miniserie que acaba de estrenar Sundance TV, producido por AMC Networks International, y que se aleja voluntariamente del biopic. La joven consigue hacerse con la serie dejándose llevar, pero plasmando con fidelidad la inocencia y la fragilidad del mito francés del cine de los 50.

¿Es necesaria esta serie?

Muy pocas personas se hacen una idea de lo que representa Brigitte Bardot; de lo que representó en su época. Por supuesto, la generación de mis padres, de mis abuelos, la conocen, pero la generación que es la mía, los jóvenes, han oído hablar de ella y de hecho igual tienen una impresión un poco peyorativa. Pero es casi un fenómeno histórico: ha contribuido a la liberación de las mujeres y representa algo muy fuerte. Y creo que por eso es útil la serie, porque habla de lo que ha aportado.

¿Cuánto vemos en «Bardot» de Julia y cuánto de Brigitte?

No es Brigitte ni Julia. En realidad es una mezcla. Cuando un actor tiene que dar vida a un personaje, tiene que trabajarlo. De hecho, es la primera vez que yo trabajaba un personaje de esta forma. Entonces he ido descubriendo cómo hacerlo, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no. Diría que es como un puente entre ella y yo, aunque no es realmente ella, porque esto es una ficción, o sea, se inspira de su vida, pero no es ella realmente. Todas las claves estaban en el guion. Entonces tomé el guion como punto de partida y yo no diría que es tanto meterse en la piel de Bardot, sino de encarnar a ese personaje. Es como una extensión del pensamiento, porque claro, hay que inventarse lo que ocurre entre las escenas. Esto cuenta una historia de varios años hasta llegar al punto álgido de su carrera, pero hay que ir construyendo todo lo que falta entre las escenas. Hay que avanzar hasta el punto de llegada. Así que no va tanto de ella, sino de lo que yo invento a ese respecto. Es más una creación mía, y claro, la representa de alguna forma.

¿Qué es lo que quiere Julia de la actuación?

Creo que en esta profesión hay que estudiar toda la vida. Ahora me ha pasado como un rayo el rodaje de dos películas; pues te tienes que abstraer un poco del mundo académico, digamos, pero es que tienes que alimentarte de por vida, o sea, tienes que leer, aprender, hacer contactos, estar con amigos. Entonces nunca se acaba, siempre vuelves al principio. De hecho, cuando encarnas un papel, un personaje, empiezas y acabas, o sea, tiene un principio y un fin, así que no paras de aprender toda la vida. Hay que alimentarse para poder ser actriz. Igual que ir al cine, al teatro, pues hay que seguir aprendiendo y que mejor lugar que una escuela de arte dramático para que te aporte esa formación, porque tienes que seguir aprendiendo para entender bien las ideas de los demás.

¿Ha aprendido algo sobre el mundo de la fama haciendo «Bardot»?

Estamos hablando de otra época. Creo que ahora el fenómeno Brigitte Bardot ya no sería posible. De tanto fervor que desencadenó. Trajo ella el concepto de los paparazzis a Francia, porque antes no había. Seguro que en EE UU sí puede desatarse un fervor como el de Bardot, pero en Francia los actores y actrices pueden caminar por la calle sin problemas, sin que los agredan ni nada. Hoy en día el problema son las redes sociales; ahí es donde el fanatismo sigue y seguirá existiendo. No estoy diciendo que sea menos violento, pero que fenómenos como el que se conocieron con los Beatles ya no tienen cabida. Ahora con las redes sociales toda tu vida está explayada ahí para que todo el mundo la vea, se dice todo, se muestra todo, así que ya no hay necesidad de que la gente tenga esas ganas de perseguirte y yo, de hecho, no tengo redes sociales.