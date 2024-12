Lío en redes por el actor que puede interpretar a Snape en "Harry Potter"

Paapa Essiedu es uno de actores más prolíficos del momento en el Reino Unido. Su reciente actuación en "Podría destruirte" ha llamado la atención tanto de crítico como del gran público, poniéndolo en la mesa de las grandes productoras. MAX habría puesto los ojos en el intérprete de ascendencia guineana para comprometerse durante una década como el nuevo profesor de Hogwarts, Severous Snape. Las comparaciones siempre son odiosas y en redes sociales ya se ha levantado el recelo con la posible llegada de Essiedu a la nueva serie basada en la obra magna de J.K. Rowling, más si lo comparamos con el aspecto físico del actor en la saga cinematográfica, Alan Rickman, una cuestión que no debería tener importancia cuando lo que se debe valorar es la capacidad actoral en este tipo de trabajos, pero que descuadra con la idea original de MAX en ser lo más fiel posible a los libros en esta nueva adaptación del fenómeno Harry Potter en forma de serie.

¿Quién es Paapa Essiedu?

Paapa Essiedu es uno de los actores británicos más destacados y prometedores de los últimos años. Nacido en 1990, con raíces ghanesas, se ha consolidado como un intérprete versátil gracias a su capacidad para abordar roles complejos y emocionalmente intensos. Su ascenso comenzó con la aclamada miniserie "Podría destruirte", creada por Michaela Coel, donde interpretó a Kwame, un joven homosexual que enfrentaba las secuelas de una agresión sexual. Este papel no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino también una nominación al Emmy, consolidándolo como una figura importante en el panorama televisivo. Desde entonces, Essiedu ha ampliado su repertorio con participaciones en producciones como "Gangs of London", "Black Mirror" y la reinterpretación de "Ana Bolena". Además, protagonizó la serie de ciencia ficción "The Lazarus Project", que tuvo dos temporadas, y ha destacado en el cine con títulos como "Asesinato en el Orient Express" de Kenneth Branagh y "The Outrun", donde compartió pantalla con Saoirse Ronan.

A sus 34 años, Essiedu ha sido señalado como candidato ideal para encarnar a Severus Snape en la nueva adaptación televisiva de "Harry Potter" para HBO. Su experiencia actoral, su formación británica y su capacidad para transmitir intensidad emocional lo posicionan como una opción sólida para dar vida al enigmático profesor de Pociones. Este rumor también refleja la apertura del proyecto hacia un casting inclusivo, permitiendo que actores de cualquier origen étnico o identidad opten a papeles icónicos. De confirmarse su participación, Essiedu no solo aportaría una nueva perspectiva al personaje interpretado por Alan Rickman en las películas, sino que también asumiría el compromiso de una década para esta ambiciosa serie, que abarcará siete temporadas con diez episodios cada una.

La próxima serie de televisión de "Harry Potter" fue anunciada oficialmente en abril y promete ser una "adaptación fiel" de las novelas de J.K. Rowling, quien participará como productora ejecutiva. Max ha confiado en los productores de "Succession", Francesca Gardiner y Mark Mylod, como responsables creativos de la serie. Gardiner será la directora y productora ejecutiva, mientras que Mylod asumirá el rol de productor ejecutivo y dirigirá varios episodios. La producción está "comprometida con un casting inclusivo y diverso", invitando a los interesados a "enviar intérpretes cualificados, sin tener en cuenta la etnia, el sexo, la discapacidad, la raza, la orientación sexual, la identidad de género o cualquier otro motivo protegido por la ley, a menos que se indique específicamente lo contrario". Esta serie será una reinterpretación profunda del universo mágico que ha cautivado a millones de lectores y espectadores en todo el mundo.