Lydia Bosh se pronuncia sobre el fin de 'Mía es la venganza': ''A veces ha y razones económicas''

La última jugada de Mediaset con lo que parecía ser su gran apuesta para paliar el vacío que dejaba ‘Sálvame’ quedó a medio gas. ‘Mía es la venganza’, la ficción protagonizada por Lydia Bosch cambiaba de canal pasando de emitirse en Telecinco a Divinity. La propia actriz ha querido dirigirse a sus fans por lo que ha hecho uso de sus redes sociales para ello. “Os merecéis alguna explicación. Quizás no todas las que me gustaría daros, porque hay cosas que no podemos llegar a entender. A veces hay razones económicas. Esta era una serie muy cara... Hay razones equis, pero no vamos a entrar en esto. Ha pasado y lo que ha pasado es eso: hemos parado la grabación en el capítulo 110”, confesaba sin querer entrar en conflictos.

Este viernes, 14 de julio, la ficción española pasará a emitirse en Divinity hasta el mes de octubre donde pondrá punto y final. “Quedan 85 capítulos que podréis ver hasta octubre. Capítulos no, capitulazos, porque los seguidores lo sabéis: es una serie con capítulos que terminan en alto siempre y las historias habían tomado una velocidad de crucero brutal”, continúa defendiendo la actriz. “Estamos orgullosisimos cada uno de los componentes tanto el equipo artístico como del técnico, de haber formado parte de este serión. Esta era una serie buenísima si se le daba tiempo, con el boca a boca”, seguía diciendo dejando claro que no han tenido tiempo para que la audiencia se acostumbre a ella.

A pesar de ello, la actriz de ‘Médico de Familia’ se muestra optimista. “No sabemos qué va a suceder. Quién sabe... De aquí a octubre pueden pasar muchas cosas. A lo mejor no se emite ese final y continúa la serie. Y si no tiene que ser así, pues se terminará en ese capítulo”, concluía.

Ricardo Álvarez Solla Web RSolla

El director no se corta

Ricardo A. Sorolla, uno de los directores de la serie, no ha sido tan moderado como la actriz. Para él, este cambio de canal supone un maltrato hacia su obra. “Acaban de anunciar que a partir del próximo lunes nuestra maltratada serie ‘Mía es la venganza’ se traslada a Divinity. Última puñalada a una serie y a un equipo que no se merece todo esto. Solo puedo expresar mi tristeza por todo el esfuerzo realizado para terminar de esta manera”, escribía en Twitter para momentos después eliminar el comentario.